Αφρικανικά σαλιγκάρια Φλόριντα: Σε… καραντίνα ολόκληρες περιοχές

Σε καραντίνα τέθηκαν ολόκληρες περιοχές στη Φλόριντα αφού εντοπίστηκαν γιγάντια αφρικανικά σαλιγκάρια, ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη του πλανήτη. Τα σαλιγκάρια αυτά τρώνε 500 διαφορετικά είδη φυτών, ενώ καταναλώνουν από στόκο, μέχρι πλαστικούς κάδους ανακύκλωσης και πινακίδες. Τα κελύφη τους φέρουν αιχμηρές άκρες οι οποίες μπορούν να καταστρέψουν μέχρι και τα ελαστικά των οχημάτων που πέφτουν πάνω τους. «Τα σαλιγκάρια θα μπορούσαν να είναι καταστροφικά για τη γεωργία της Φλόριντα, καθώς προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε τροπικά και υποτροπικά περιβάλλοντα» δήλωσε την Τρίτη το πολιτειακό υπουργείο Γεωργίας.

Florida Town Quarantined to Eradicate Giant Invasive Snails

A community in Florida, is under quarantine by state officials in a bid to eradicate a species of invasive giant African land snail that can transmit a parasite and also do massive amounts of agricultural damage. pic.twitter.com/7SeTHdq3jV

— The Epoch Times (@EpochTimes) June 22, 2023