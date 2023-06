Πεπ Γκουαρδιόλα Champions League: Ο συγκινητικός διάλογος με τον Ντε Μπρόινε

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι λάτρεψαν τον συγκινητικό διάλογο μεταξύ του Πεπ Γκουαρδιόλα και του Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά τον θρίαμβο στο Champions League. Οι «Πολίτες» κατέκτησαν την κούπα με τα μεγάλα αυτιά και η αποστολή του Καταλανού τεχνικού να κατακτήσει το τρόπαιο από τότε που ήρθε στον σύλλογο το 2016, έφτασε στο τέλος της. Η προσπάθεια των «γαλάζιων του Μάντσεστερ αποδείχτηκε ένα συναισθηματικό ταξίδι. Αυτό προκύπτει από την στιχομυθία του 52χρονου με τον Βέλγο αστέρα μετά το τελικό σφύριγμα, που κατέγραψε η επίσημη ταινία μικρού μήκους της Σίτι. Ο Βέλγος διεθνής ευχαρίστησε τον Γκουαρδιόλα, ο οποίος δήλωσε: «Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Επτά χρόνια μάχης, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε, Κεβ! Τώρα το έχουμε!».

An emotional Pep Guardiola to Kevin de bruyne, “We did it!…….Seven years of fighting we did it!”pic.twitter.com/UU27VA88P7

— Managing City (@Managing_City) June 21, 2023