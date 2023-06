Άλβες φυλακή: «Συγχωρώ την κοπέλα που με κατήγγειλε για βιασμό»

Τις τελευταίες ημέρες του 2022 μια νεαρή κοπέλα από την Βαρκελώνη κατήγγειλε τον Ντάνι Άλβες για βιασμό σε κλαμπ στην πρωτεύουσα της Καταλονίας. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα οδηγήθηκε στην φυλακή, αφού έπεσε σε πολλές αντιφάσεις στην κατάθεση του, και παρά τις αιτήσεις αποφυλάκισης παραμένει ακόμη πίσω από τα σίδερα. Η ιστορία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να “διαλυθεί” και ο γάμος του με το μοντέλο Τζοάνα Σανθ. Η Ισπανίδα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Βραζιλιάνο αλλά τον στηρίζει ψυχολογικά. Ο Ντάνι Άλβες που τον Νοέμβριο έπαιξε στο Μουντιάλ με την Εθνική Βραζιλίας μίλησε στην εφημερίδα Vanguardia για την καταγγελία που τον έστειλε στη φυλακή, για την σύζυγό του αλλά και για την κοπέλα που τον κατήγγειλε.

Brazilian defender Dani Alves, who is awaiting trial in Spain for an alleged rape, defended his innocence in an interview published Wednesday, saying he has a “clear conscience”. https://t.co/YllTFu1JWG pic.twitter.com/y5MZn8VGRH

Παρότι είναι τόσους μήνες στη φυλακή ο Άλβες επιμένει πως είναι αθώος και στη συνέντευξη του δήλωσε ότι κάποιοι έβαλαν την κοπέλα να κάνει καταγγελία ενώ τονίζει πως την συγχώρησε! «Μου περνάει από το μυαλό ότι υπάρχει κάποιος που τις έδωσε κακές συμβουλές… Κάνω έκκληση στη συνείδησή σας. Δεν έχει υπάρξει ούτε ένα βράδυ που να μην έχω κοιμηθεί ήσυχος. Ούτε μια νύχτα. Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Δεν έχω βλάψει ποτέ κανέναν εσκεμμένα. Και ούτε αυτή την κοπέλα εκείνο το βράδυ. Δεν ξέρω αν έχει ήσυχη τη συνείδησή της, αν κοιμάται καλά τα βράδια. Αλλά εγώ τη συγχωρώ» είπε ο Άλβες.

«Ό,τι συνέβη εκεί μέσα μόνο αυτή και εγώ τα ξέρουμε. Η κοπέλα βγήκε από το μπάνιο μετά από εμένα. Κάθισα στο τραπέζι μου για λίγο. Όχι για πολύ, γιατί ήταν αργά. Ήμουν με τον φίλο μου, τον Μπρούνο και άλλοι άνθρωποι με πλησίασαν πριν φύγω. Όταν άφησα τη ντίσκο από τον διάδρομο εξόδου, είδα από τις φωτογραφίες ότι πέρασα δίπλα από το σημείο που έκλαιγε η γυναίκα. Δεν την είδα. Αν την έβλεπα να κλαίει, θα σταματούσα να ρωτήσω τι συνέβη. Και εκείνη τη στιγμή, αν κάποιος από το μαγαζί μου έλεγε να περιμένω επειδή μια νεαρή γυναίκα ισχυρίζεται ότι της επιτέθηκα σεξουαλικά, δεν θα επέστρεφα σπίτι. Εκείνο το βράδυ γύρισα σπίτι, έκανα ντουζ επειδή η σύζυγός μου ήδη κοιμόταν και ντρεπόμουν για την απιστία. Σαπούνισα τον εαυτό μου με θυμό. Πήγα για ύπνο σε άλλο κρεβάτι.

Γύρισα στο Μεξικό δύο μέρες αργότερα για να παίξω και σε κάποια Μέσα υπήρχε το δημοσίευμα ότι μια νεαρή γυναίκα κατηγόρησε τον Ντάνι Άλβες για σεξουαλική επίθεση. Κάλεσα τη δικηγόρο μου, την Μιραΐντα Πουέντες. Με συμβούλεψε και μου διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καταγγελία και ότι θα μπορούσα να ταξιδέψω απόλυτα ήρεμος, γι’ αυτό έφυγα».

«Το μόνο άτομο στο οποίο πρέπει να ζητήσω συγγνώμη είναι η σύζυγός μου, Χοάνα Σανθ. Η γυναίκα που παντρεύτηκα πριν από οκτώ χρόνια, είμαστε ακόμα παντρεμένοι και ελπίζω να ζήσω μαζί της όλη μου τη ζωή. Της έχω ήδη ζητήσει προσωπικά συγγνώμη εδώ, στη φυλακή, αλλά οφείλω να το κάνω δημόσια. Ήταν, είναι και θα είναι πολύ δύσκολες μέρες για εκείνη. Εκτιμώ όλα όσα κάνει για μένα. Ο ρόλος της δεν είναι εύκολος. Είμαι σίγουρος ότι δεν έκανα λάθος που επέλεξα τη Χοάνα για γυναίκα μου. Ίσως αυτή έκανε λάθος για μένα».

Dani Alves has spoken publicly for the first time since being taken into custody by Catalan police where he awaits trial accused of sexual assault. He claims that he wanted to give his side of the story and says he forgives the victim for telling a false story, as he sees it. pic.twitter.com/s2CsL3wRks

