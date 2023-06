Σακίρα – Λιούις Χάμιλτον: Ετοιμάζονται να περάσουν μαζί τις διακοπές τους

Όπως όλα δείχνουν, η 25χρονη Τζουλιάνα Ναλού δεν απειλεί τη σχέση της Σακίρα με τον Λιούις Χάμιλτον. Αν και την περασμένη εβδομάδα, τα μέσα ήθελαν τον οδηγό της F1 να βγαίνει με το μοντέλο από τη Βραζιλία και υποστήριζαν πως το ειδύλλιο με την Κολομβιανή σταρ οδεύει προς το τέλος του, μία νέα είδηση ανατρέπει τα δεδομένα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Μarca, η Σακίρα και ο Λιούις Χάμιλτον ετοιμάζονται για τις πρώτες κοινές τους διακοπές. Όπως αναφέρει, αφού το ζευγάρι δείπνησε ξανά μαζί στη Βαρκελώνη το Σαββατοκύριακο, μία πηγή από το περιβάλλον του, ο δημοσιογράφος, Τζόντι Μάρτιν ισχυρίστηκε πως κανόνισαν να περάσουν μαζί το καλοκαίρι.

They are planning their first romantic getaway, according to Jordi Martin, one of the journalists who has the best relationship with the Colombian singer. 🗞️Us Marca #LewisHamilton #Shakira #F1 #TeamLH pic.twitter.com/wuiaHfGQVP

«Ο Χάμιλτον και η Σακίρα σχεδιάζουν να πάνε μαζί διακοπές και ξέρω ήδη τον προορισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Amor y Fuego». Αποκάλυψε μάλιστα, τον προορισμό τους και εξήγησε πως είναι πολύ κοντινός. «Είναι μία χώρα της Καραϊβικής, ένα σύντομο ταξίδι περίπου μίας ώρας», ανέφερε. Τόνισε μάλιστα, πως θα έδινε περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι τους, όμως το ζευγάρι δεν θέλει να βγει η σχέση του ακόμα στα φώτα της δημοσιότητας. «Έχω ανθρώπους που είναι κοντά στη Σακίρα και συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα. Τους έλεγε πόσο ενθουσιασμένη και χαρούμενη είναι», αναφέρει. Το ειδύλλιο ανάμεσά τους ξεκίνησε στο Μαϊάμι, λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ, όπως έλεγε πριν καιρό δημοσίευμα του People.

“In all truth, what Lewis does is unparalleled, all the politics at play, nothing like his position has ever existed, and surely not with the grace he holds it in” – Mustafa the Poet via IG story 💜 pic.twitter.com/EIqTDePInA

— Sir Lewis Hamilton Updates (@SirLewisUpdates) June 4, 2023