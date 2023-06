Ομπάμα Αθήνα 21/6: Στην πρωτεύουσα ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ

Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, όπου σήμερα θα συναντήσει 105 υποτρόφους του προγράμματος Obama Leaders. Η συνάντηση θα γίνει χωρίς την παρουσία κοινού και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της εξάμηνης διαδρομής των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα για το 2023. Ο Μπαράκ Ομπάμα θα συνομιλήσει μαζί τους σχετικά με τις δράσεις τους στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και επιτάχυνσης της θετικής και διαρκούς αλλαγής στις κοινότητές τουΑνάμεσα στους 105 υποτρόφους του 2023, οι οποίοι προέρχονται από 75 χώρες, βρίσκεται και μια Ελληνίδα, η Ελπίδα Κόκκοτα, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Mexoxo», που στόχο έχει να ενισχύσει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Michelle and I started the @ObamaFoundation to support the next generation of leaders creating sustainable change in their communities.

This week, I’ll be joining our Obama Leaders in Greece where we’ll share ideas and dive deeper into the work they’re doing. pic.twitter.com/RYhmkUO2QR

