Υποβρύχιο – Τιτανικός: Ελπίδες για επιζώντες

Εσωτερικό υπόμνημα της αμερικανικής κυβέρνησης αναφέρει ότι τα πληρώματα που αναζητούν το τουριστικό υποβρύχιο, φέρονται να άκουσαν ήχους που έμοιαζαν με «χτυπήματα» από το υποβρύχιο. Σύμφωνα με το CNN, το σύστημα sonar συνέλαβε ήχους από χτυπήματα χθες Τρίτη κάτω από το νερό, ενώ έψαχνε για το τουριστικό υποβρύχιο με πέντε επιβαίνοντες που αγνοείται μετά την κατάδυσή του για να «περιηγηθεί» στο ναυάγιο του Τιτανικού, αναφέρει εσωτερικό υπόμνημα της αμερικανικής κυβέρνησης για την έρευνα. Οι ήχοι ακούγονταν ανά μισή ώρα. Τέσσερις ώρες αργότερα τα συστήματα Sonar, που μπορούν να συλλάβουν ήχους σε μεγάλα βάθη στη θάλασσα, κατέγραψαν τους ίδιους ήχους αναφέρεται στο υπόμνημα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, που δεν διευκρινίζει, όμως, πότε καταγράφηκαν οι ήχοι ή για πόσο διάστημα συνεχίζονταν. Μια μεταγενέστερη ενημέρωση που εστάλη το βράδυ της Τρίτης υποδηλώνει ότι ακούστηκαν περισσότεροι ήχοι, αν και δεν περιγράφηκαν ως «χτύπημα».

Αλλά και η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι καταγράφηκαν ήχοι και η επιχείρηση επαναπροσδιορίστηκε σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η πηγή τους αλλά οι έρευνες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

Χάμις Χάρντινγκ

Πολ-Ανρί Ναρζολέ

Σαχζάντα Νταούντ και ο 19χρονος γιος του, αγνοούνται (Στη φωτο με τη σύζυγό του)

Στόκτον Ρας

«Το κρύο εκεί κάτω είναι λίγο πάνω από το μηδέν -Κινδυνεύουν με υποθερμία»

Σύμφωνα λοιπόν με τον Γκάλο, η υποθερμία είναι ένας πραγματικός κίνδυνος για τους πέντε επιβαίνοντες, εάν το υποβρύχιο «βρίσκεται ακόμη στον πυθμένα, επειδή στα βάθη του ωκεανού το κρύο είναι λίγο πάνω από το μηδέν», δήλωσε στο CNN. Σωστικά συνεργεία από τις ΗΠΑ και τον Καναδά κάνουν έναν απελπισμένο αγώνα δρόμου ενάντια στο χρόνο για να βρουν το σκάφος, το οποίο θεωρείται ότι έστειλε τελευταία φορά σήμα ενώ βρισκόταν ακριβώς πάνω από το ναυάγιο του Τιτανικού.

Πιστεύεται, μάλιστα, πως το μικρό τουριστικό υποβρύχιο έχει αρκετό οξυγόνο για να αντέξει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τις 12 μ. της Πέμπτης ώρα Αγγλίας ( 2 μ.μ. ώρα Ελλάδος). Το υποβρύχιο, το οποίο ανήκει στην OceanGate Expeditions και λειτουργεί υπ’ αυτήν, είχε αρχίσει την κατάδυση γύρω στις 4 π.μ. της Κυριακής και μετέφερε το πενταμελές πλήρωμα σε βάθος 12.500 ποδιών, στο πλαίσιο της ξενάγησής του στο ναυάγιο του Τιτανικού, με το κόστος για κάθε επιβάτη να ανέρχεται στα 250.000 δολάρια. Όμως το πλήρωμα έχασε την επικοινωνία με το μητρικό σκάφος του υποβρυχίου MV Polar Prince μία ώρα και 45 λεπτά μετά τη δίωρη κατάδυση και τώρα γίνεται μια απελπισμένη αναζήτηση για να βρεθεί το σκάφος και οι επιβαίνοντες, πριν τελειώσει το οξυγόνο.

Υποβρύχιο – Τιτανικός: Ενισχύεται η ελπίδα για επιζώντες

Η είδηση αναπτερώνει τις ελπίδες για επιζώντες. Καναδικό αεροσκάφος P3 εντόπισε επίσης ένα λευκό ορθογώνιο αντικείμενο στο νερό, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, αλλά ένα άλλο πλοίο που είχε προγραμματιστεί να ερευνηθεί εκτράπηκε για να βοηθήσει στην έρευνα της ακουστικής ανάδρασης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το CNN επικοινώνησε με την OceanGate, την αμερικανική ακτοφυλακή στη Βοστώνη και τις καναδικές αρχές για σχόλια.

The Explorers Club: Σημάδια ζωής

Μια λέσχη εξερευνητών, η Explorers Club, η οποία ιδρύθηκε από τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Χάμις Χάρντινγκ – ένα εκ των επιβαινόντων στο υποβρύχιο Titan, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα από τη ζώνη ερευνών υποδηλώνουν ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να είναι ζωντανοί. Σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος του The Explorers Club, Richard Garriot de Cayeux ισχυρίστηκε ότι «σημεία ζωής» τους είχαν δώσει «αφορμή για ελπίδα». «Έχουμε πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι 1) Υπάρχει λόγος για ελπίδα, με βάση τα δεδομένα από το πεδίο – καταλαβαίνουμε ότι πιθανά σημάδια ζωής έχουν εντοπιστεί στην τοποθεσία», ανέφερε.

Όλα αυτά την ώρα που συνεχίζεται ο πολυεθνικός αγώνας ενάντια στον χρόνο για να βρεθεί το υποβρύχιο και οι πέντε επιβάτες του πριν τελειώσει το οξυγόνο τους, που αρκεί για άλλες 35 ώρες. Περισσότερα πλοία και αεροσκάφη έχουν ενταχθεί στην αποστολή. Στο μεταξύ η ακτοφυλακή των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα μια εικόνα που δείχνει τα μοτίβα ερευνών για τον εντοπισμό του υποβρυχίου Titan. Μέχρι την Τρίτη είχε ερευνηθεί μια έκταση 10.000 τετραγωνικών μιλίων και οι έρευνες συνεχίζονται, ανέφερε η υπηρεσία.

Υποβρύχιο – Τιτανικός: Οι ελπίδες στηρίζονται στο γαλλικό ρομποτικό βαθυσκάφος

Σήμερα Τετάρτη γύρω στις 20:00 τοπική ώρα αναμένεται να φθάσει στο σημείο των ερευνών το ερευνητικό σκάφος Atalante, εξοπλισμένο με το αυτόνομο βαθυσκάφος – ρομπότ Victor 6000. Το αυτόνομο αυτό βαθυσκάφος-ρομπότ του Εθνικού Ινστιτούτου Ολοκληρωμενης Θαλάσσιας Έρευνας της Γαλλίας, είναι ένα τηλεχειριζόμενο σύστημα βαθέων υδάτων, που μπορεί να αναμεταδώσει υποβρύχιες εικόνες υψηλής ποιότητας και είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες που μπορεί να είναι σε θέση να ανιχνεύσουν το εξαφανισμένο υποβρύχιοι. , σύμφωνα με τον Ερβέ Μπερβίλ, τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τη Θάλασσα. « στόχος μας είναι το πλοίο να φτάσει το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο αρμόδιος για τις θάλασσες υπουργός Ερβέ Μπερβίλ. «Είναι ένας αγώνας δρόμου με το χρόνο», πρόσθεσε στο BFMTV.

Υποβρύχιο – Τιτανικός: Τεράστιες οι προκλήσεις για τους επιζώντες

Ο ειδικός στην Ιατρική σε ακραία περιβάλλοντα δρ Γκλεν Σίνγκλεμαν μίλησε στον Guardian για τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι στο υποβρύχιο, σημειώνοντας ότι η ατμοσφαιρική πίεση στο σημείο όπου βρίσκεται το ναυάγιο του Τιτανικού «είναι σαν να έχεις ένα αυτοκίνητο να στέκεται στον καρπό σου, ή κάτι τέτοιο». Ο δρ Σίνγκλεμαν υπήρξε ιατρός αποστολής σε πολλά πρότζεκτ εξερεύνησης βαθέων υδάτων, όπως για το ντοκιμαντέρ Last Mysteries of the Titanic του Τζέιμς Κάμερον το 2005, την αποστολή του Cameron Deepsea Challenger με στόχο να φθάσει στο βαθύτερο σημείο της Γης το 2012 και το Five Deep του Victor Vescovo.

Ο Σίνγκλεμαν είπε ότι το κλειστό περιβάλλον μέσα στο βαθυσκάφος θέτει συγκεκριμένες τεχνικές προκλήσεις: «Πρέπει να ελέγχετε τη ροή του οξυγόνου σας και πρέπει να αφαιρέσετε το διοξείδιο του άνθρακα και πρέπει να αφαιρέσετε τους υδρατμούς. Είναι τα τρία πράγματα για το εσωτερικό περιβάλλον που πρέπει να ελέγχετε. Το τέταρτο πράγμα είναι η θερμοκρασία. H θερμοκρασία του νερού εκεί κάτω είναι 0 έως 1C. Όλα τα υποβρύχια και τα βαθυσκάφη πρέπει να φροντίζουν γι’ αυτό… Η διαφορά είναι η πίεση του νερού απ’ έξω. Τα περισσότερα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού μπορούν να φτάσουν σε μέγιστο βάθος περίπου 900 μέτρων, από εκεί και πέρα διατρέχουν τον κίνδυνο έκρηξης, αλλά αυτά τα βαθυσκάφη φθάνουν στα τέσσερα, πέντε, έξι χιλιόμετρα». Ο Σίνγκλεμαν έχει επισκεφθεί στο παρελθόν το ναυάγιο του Τιτανικού, με βαθυσκάφος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

«Όταν κατέβηκα ο ίδιος στον Τιτανικό, ήμουν ο επισκέπτης 428 στο συγκεκριμένο όχημα. Αυτό είναι ένα σημάδι του πόσο αξιόπιστο και πόσο ασφαλές, πόσο δοκιμασμένο ήταν το συγκεκριμένο πρόγραμμα … δυστυχώς δεν είναι πλέον σε λειτουργία».