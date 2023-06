Παιδοκτόνος Οχάιο: Πατέρας εκτέλεσε τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του

Δεν το χωρά ανθρώπινος νους πώς ένας πατέρας εκτελεί εν ψυχρώ τα παιδιά του, ηλικίας 7, 4 και 3 ετών. Στο Οχάιο η φρικιαστική ιστορία με δράστη 32χρονο. Μουδιασμένη είναι η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ με έναν ειδεχθή δολοφόνο που σκότωσε χωρίς ίχνος ανθρωπιάς και συμπόνιας τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του. Γλίτωσε το κοριτσάκι, ενώ σκοτώθηκαν από την καραμπίνα του τα αγόρια, ηλικίας 7, 4 και 3 ετών. Ο 32χρονος δράστης, ονόματι Chad Doerman, έβαλε τα παιδιά του στη σειρά, στην αυλή πίσω από το σπίτι τους, και τα εκτέλεσε χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί γιατί το έκανε. Οι λεπτομέρειες του εγκλήματος σοκάρουν. Ένα από τα αγοράκια κατάφερε να αποδράσει, όμως ο 32χρονος μακελάρης το κυνήγησε και το γύρισε σπίτι για να το σκοτώσει. Ο δολοφόνος συνελήφθη λίγη ώρα μετά το έγκλημα την περασμένη Πέμπτη και κρατείται.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη σύλληψη του δολοφόνου, κάθεται ήρεμος με το όπλο ανά χείρας στα σκαλιά του σπιτιού του. Το σκηνικό είναι σοκαριστικό. Σκυλιά γαβγίζουν, από το βάθος ακούγεται μια γυναίκα -πιθανότατα η μητέρα- να ουρλιάζει και οι αστυνομικοί καταπίνουν τη γλώσσα τους όταν αντικρίζουν τα μωρά παιδιά να κείτονται νεκρά. Η 34χρονη μητέρα τους ήταν παρούσα στο συμβάν, όμως ήταν ήδη αργά. Στην προσπάθειά της μάλιστα να αφοπλίσει τον εκτελεστή των παιδιών της, έφερε και τραύμα από το πυροβόλο όπλο. «Αυτό είναι μακράν το πιο ανατριχιαστικό, φρικιαστικό έγκλημα που έχω δει», είπε στο δικαστήριο ο εισαγγελέας της κομητείας Clermont Mark Tekulve, σύμφωνα με το WKRC-TV.

Ohio Father lined up his 3 sons in a row and executed them.

Chad Doerman, lined up his 3 boys, ages 3, 4 and 7, outside their home and executed them with a rifle.

When one of the boys tried to flee into a nearby field, Doerman hunted him down and dragged him back to the house… pic.twitter.com/Ln27y4kwiL

