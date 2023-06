Aλβανία ροζ βίντεο: Παραιτήθηκε δήμαρχος μετά από σκάνδαλο

Ο δήμαρχος του Κούκεσι, Σαφέτ Γκζίσι παραιτήθηκε μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που τον δείχνει σε ερωτικές περιπτύξεις στο γραφείο του. Η εισαγγελία της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι είχε κινήσει ποινική διαδικασία για την υπόθεση, αν και δεν είναι σαφές ποιες μπορεί να είναι οι ακριβείς κατηγορίες. Το πιο πιθανό είναι να αντιμετωπίσει κατηγορίες για «κατάχρηση καθήκοντος». Ο Γκζίσι από το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα, ο οποίος μόλις είχε κερδίσει τις δημοτικές εκλογές στις 14 Μαΐου, παραιτήθηκε και ζήτησε συγγνώμη μέσω του καναλιού του στο Facebook. Είπε ότι το βίντεο ήταν μια «παγίδα» που σχεδίασε η αντιπολίτευση.

«Ζητώ βαθύτατη δημόσια συγγνώμη σε όποιον είδε αυτό το άσχημο βίντεο σήμερα. Μετά από μια δύσκολη εκστρατεία και αντιπαράθεση με τους αντιπάλους μου, μετά την οποία βγήκα νικητής, δυστυχώς έπεσα θύματα μιας παγίδας που είχε προετοιμαστεί λεπτομερώς από το ίδιο χέρι των ανθρώπων τους οποίους αντιμετώπισα στις εκλογές», έγραψε. Και συμππλήρωσε «Λυπάμαι πολύ για το περιστατικό και είμαι περισσότερο από ξεκάθαρος ότι σε αυτή την κατάσταση δεν έχει αξία κανενός είδους εξήγηση. Εδώ και αρκετό καιρό έχω στενή σχέση με την εν λόγω κοπέλα, αλλά φυσικά δεν έχω καμία δικαιολογία για αυτό που συνέβη. Δεν μπορώ πλέον να είμαι το άτομο που εργάζεται σε αυτό το κρατικό γραφείο, καθώς πρόδωσα την εμπιστοσύνη αυτών των χιλιάδων ανθρώπων που πίστεψαν και συνεργάστηκαν μαζί μου για να κάνω το Κούκεσι μια ολοένα και καλύτερη πόλη»

🚨 A video has surfaced on the internet showing the mayor of Kukës in Albania, Safet Gjici (PS), engaging in a sexual act in his municipal office.

Safet Gjici has announced that he is stepping down from his position. pic.twitter.com/8yi7wyWvAQ

— kos_data (@kos_data) June 16, 2023