Υποβρύχιο Τιτανικός – επιβάτες: Τα πέντε άτομα που βρίσκονται στο μοιραίο σκάφος

Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στο Πακιστάν και ο έφηβος γιος του περιλαμβάνονται μεταξύ των πέντε επιβαινόντων στο υποβρύχιο, που επιχείρησε κατάδυση στο ναυάγιο του Τιτανικού στον Ατλαντικό Ωκεανό και χάθηκε η επικοινωνία μαζί του σε βάθος περίπου 3.800 μέτρων. Ο 48χρονος επιχειρηματίας Σαζάντα Νταγούντ, αντιπρόεδρος του ΔΣ της Engro Corporation -μιας κοινοπραξίας με έδρα το Πακιστάν που δραστηριοποιείται σε διάφορους κλάδους, όπως η παραγωγή χημικών και λιπασμάτων και μέλος του ΔΣ της φιλανθρωπικής οργάνωσης Prince’s Trust με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, και ο 19χρονος γιος του Σουλαϊμάν Νταγούντ επέβαιναν στο μικροσκοπικό υποβρύχιο Titan, που μετέφερε έναντι αδράς αμοιβής 250.000 δολαρίων τουρίστες στο διάσημο ναυάγιο, όταν χάθηκε το σήμα του στα σκοτεινά βάθη του Ατλαντικού Ωκεανού σε απόσταση περίπου 370 μιλίων από τις ακτές του Newfoundland του Καναδά.

Οι Νταγούντ ανήκουν σε μια από τις πιο επιφανείς οικογένειες του Πακιστάν, οι εταιρείες των οποίων επενδύουν στον αγροτικό τομέα, βιομηχανίες και τον κλάδο της υγείας στη χώρα. Ο ίδιος είναι επίσης μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου SETI, μιας ΜΚΟ της Σίλικον Βάλεϊ, που έχει ως έργο της την εξερεύνηση του διαστήματος. Η σύζυγός του Κριστίνα και η κόρη του, Αλίνα αγωνιούν για την τύχη των αγαπημένων τους καθώς ο χρόνος κυλά αντίστροφα και στο υποβρύχιο απομένει οξυγόνο μέχρι την Πέμπτη. «Είμαστε ευγνώμονες για την έγνοια που δείχνουν συνάδελφοι και φίλοι και σας παρακαλούμε όλους να προσευχηθείτε να είναι ασφαλής», ανέφερε η οικογένεια σε ανακοίνωσή της.

Μεταξύ των επιβαινόντων στο υποβρύχιο είναι και ο 58χρονος Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, όπως επιβεβαίωσε ο γαμπρός του, Μπράιαν Σαζ, αναφέροντας στο Facebook ότι προσεύχεται για τον πεθερό του. Ο Χάρντινγκ είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος της Action Aviation – μιας εταιρείας πωλήσεων και επιχειρήσεων που προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες στον κλάδο των επιχειρηματικών αερομεταφορών και έχει την έδρα της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από το ταξίδι, ο Χάρντινγκ είπε ότι θα ενταχθεί ως ειδικός αποστολών στην OceanGate Expeditions -την ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία του υποβρυχίου. Ανέφερε δε ότι λόγω της κακοκαιρίας στο Νιουφάουντλαντ του Καναδά, η αποστολή ήταν πιθανό να είναι η πρώτη και μοναδική επανδρωμένη αποστολή στον Τιτανικό το 2023.

RMS TITANIC EXPEDITION

I am proud to finally announce that I joined @OceanGateExped for their RMS TITANIC Mission as a mission specialist on the sub going down to the Titanic.@ExplorersClub @actionaviation @One_More_Orbit #PolarPrince

— Hamish Harding (@ActionAviation0) June 17, 2023