Ρομπότ στην αστυνομία: Μηχανές κάνουν… περιπολία στο διεθνές αεροδρόμιο

Μετά από δοκιμές που διήρκεσαν μία πενταετία η αστυνομία της Σιγκαπούρης έβγαλε για περιπολία τα πρώτα δύο ρομπότ στο διεθνές αεροδρόμιο Τσανγκί της ασιατικής πόλης-κράτους. Ύψους κάτι παραπάνω από 1,70 μ. – άνω των 2,10 όταν είναι πλήρως ανεπτυγμένα – και με όραση 360 μοιρών τα ρομπότ μπορούν με την παρουσία τους να κάνουν κάθε επίδοξο παραβάτη να το σκεφτεί δύο φορές, αλλά δεν είναι και Robocop, όπως σημειώνει το CNN.

