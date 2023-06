Γιορτή του Πατέρα – Ζελένσκι: Το ευχαριστώ στους «θαρραλέους» στρατιώτες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε σήμερα, Γιορτή του Πατέρα ή Ημέρα του Πατέρα, όλους τους «δυνατούς και θαρραλέους» στρατιώτες που πολεμούν τη ρωσική εισβολή, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν όλοι να επιστρέψουν από το μέτωπο μια μέρα. «Ευχαριστώ κάθε Ουκρανό πατέρα, σε κάθε Ουκρανική οικογένεια για τους δυνατούς και θαρραλέους στρατιώτες σας που υπερασπίστηκαν την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αγωνίστηκαν για τη ζωή της Ουκρανίας!», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσίευσε ένα βίντεο που έφτιαξε η United24, μια πλατφόρμα συγκέντρωσης κεφαλαίων για τον πόλεμο που δημιούργησε η ουκρανική κυβέρνηση, και δείχνει Ουκρανούς στρατιώτες να επιστρέφουν στα σπίτια τους και να αγκαλιάζουν τα παιδιά τους.

Many thanks to all those who train our soldiers, who share their experience with our heroes and who themselves learn from Ukrainians. Learn 🇺🇦 resilience, courage and an unbreakable desire to fight for the life for own country and Ukrainian children. It will definitely be – we… pic.twitter.com/evOeC50Eke

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2023