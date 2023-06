Πύλος ναυάγιο: «Συλλογική ευθύνη να βρούμε λύσεις για μετανάστες και πρόσφυγες»

Στο πολύνεκρο ναυάγιο με τους μετανάστες ανοιχτά της Πύλου αναφέρθηκε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την τραγωδία ανοιχτά της Πύλου. Αυτά τα γεγονότα δεν μπορούν να συνεχίσουν να συμβαίνουν – όχι το έτος 2023», δήλωσε μέσω twitter ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ για το πολύνεκρο ναυάγιο.

No words can describe the tragedy off #Pylos.

These events cannot continue to happen – not in the year 2023.

It is our collective responsibility to finally find sustainable solutions for migrants and refugees. They deserve safety and human dignity.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 15, 2023