Πώς να συνδυάσω το μπεζ παντελόνι: 5 +1 stylish επιλογές

Το μπεζ παντελόνι είναι και επίσημα το μεγάλο trend του φθινοπώρου.Ωστόσο μπορεί να φορεθεί υπέροχα και τους πιο καλοκαιρινούς μήνες μιας που είναι ένα πολύ ανάλαφρο χρώμα. Τόσο οι celebrities όσο και οι fashionista εμφανίζονται φορώντας ένα φαρδύ μπεζ παντελόνι με πιέτες, επιβεβαιώνοντας την τάση, ενώ παρόμοια στιλ εμφανίστηκαν και στις εβδομάδες μόδας, στα catwalks των σχεδιαστών. Το υφασμάτινο παντελόνι είναι τόσο βολικό όσο το τζιν, αλλά δείχνει πιο classy και φοριέται από το πρωί στο γραφείο μέχρι και σε μία επίσημη, βραδινή περίσταση.

Το κυρίαρχο στιλ είναι wideleg με πιέτες στο επάνω μέρος, παραπέμποντας σε παντελόνι κοστουμιού.Από την άλλη, τα power suits έχουν επιστρέψει φέτος στη μόδα, δίνοντας δυναμισμό στα looks, οπότε μπορείτε να το φορέσετε και σαν total look και να ξεχωρίσετε. Από πιο casual πρωινά looks, μέχρι outfits με vintage αύρα αλλά και πιο bold city looks, δείτε πώς συνδυάζουν τώρα το παντελόνι τα κορίτσια της μόδας και πάρτε ιδέες για τις εμφανίσεις σας.

Με λευκό tank top + μαύρη ζώνη

Με λευκό T-shirt + ζώνη +πουκάμισο

Με κλασική μαρινιέρα

Με ασορτί γιλέκο

Με λευκό T-shirt και oversized σακάκι