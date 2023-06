Καρχαρίας Αίγυπτος: Θηλυκός και έγκυος ήταν ο καρχαρίας που κατασπάραξε τον Ρώσο

Σε μουσείο της Αιγύπτου θα εκτεθεί ο καρχαρίας-τίγρης που κατασπάραξε τον 23χρονο Ρώσο στο αιγυπτιακό θέρετρο της Χουργκάντα στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά τον τεμαχισμό και την ταρίχευσή του. Ο καρχαρίας αποκαλύφθηκε ότι ήταν θηλυκός που κυοφορούσε νεογνά μετά από αυτοψία που διενήργησαν επιστήμονες του Εθνικού Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Ο Δρ Ασράφ Σεντίκ, ο οποίος ήταν μεταξύ των πέντε επιστημόνων του ινστιτούτου που διενήργησαν την αυτοψία, δήλωσε ότι ο καρχαρίας είχε μήκος 3,25 μέτρα, ήταν ηλικίας οκτώ ετών και ζύγιζε περίπου 500 κιλά.

Τα εντόσθιά του αφαιρέθηκαν ως μέρος της διαδικασίας ταρίχευσης, η οποία διήρκεσε τρεις ώρες, ανέφερε το ινστιτούτο την Τρίτη. Το κουφάρι του καρχαρία έχει υποστεί επεξεργασία με αλάτι για να αφαιρεθεί η υγρασία και τον έχουν γεμίσει με κομμάτια ξύλου, προκειμένου να εκτεθεί στο μουσείο του ινστιτούτου στη Χουργκάντα. Η επίθεση στον άτυχο Ρώσο προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια των τουριστών στην Ερυθρά Θάλασσα και είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει ένα τμήμα παραλιών μήκους 60 χιλιομέτρων από το θέρετρο Ελ Γκούνα έως τον κόλπο Σόμα.

We really did witness something straight out of Jaws today. The shark attack in Egypt was exactly like the beach scene. Ben E. King’s stand by me was even playing in the background. Yet some people will tell you sharks are your friends and jaws was just a movie #SharkAttack #news pic.twitter.com/036Krnl9AB

— Asim Khan (@Stanley40312064) June 15, 2023