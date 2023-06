Γκουαρδιόλα μπόνους – Premier League: Το δώρο των 900.000 ευρώ

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, έκανε δώρο το μπόνους που έλαβε για την κατάκτηση της Premier League σε εργαζομένους του συλλόγου και μέλη του τεχνικού επιτελείου του. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», το ποσό που μοίρασε ο Καταλανός τεχνικός φτάνει στις 900.000 ευρώ και τα χρήματα δόθηκαν μεταξύ άλλων σε μέλη του τεχνικού τιμ, υπαλλήλους στην υποδοχή του κλαμπ, μέλη του προσωπικού ασφαλείας και άλλους εργαζομένους των «πολιτών».

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, αυτά τα χρήματα ήταν ένας ακόμη τρόπος για να πει «ευχαριστώ» σε όλο το προσωπικό που εργάστηκε σκληρά την σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε προκειμένου ο ίδιος και οι ποδοσφαιριστές του να καταφέρουν να κατακτήσουν το treble, δηλαδή το πρωτάθλημα Αγγλίας, το Κύπελλο Αγγλίας και το Champions League. Στη διάρκεια της καριέρας του, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο ώστε να υπογραμμίσει τη σημασία που έχουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στο παρασκήνιο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Όταν ήταν τεχνικός στην Μπαρτσελόνα επίσης είχε μοιράσει μπόνους, αλλά και αυτοκίνητα. Ο Γκουαρδιόλα, να σημειώσουμε, αμείβεται με σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Pep Guardiola has gifted his six-figure bonus worth up to £750,000 for winning the #PL to some members of #ManCity's staff, including receptionists and security personnel.

