Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Αγκαλιασμένοι στην πρεμιέρα της ταινίας «The Flash»

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της υπερηρωικής ταινίας της DC «The Flash», όπου πόζαραν αγκαλιασμένοι στο κόκκινο χαλί. Το ζευγάρι μοιράστηκε φιλιά και αγκαλιές στην πρεμιέρα της νέας ταινίας, στην οποία παίζει ο Άφλεκ, «The Flash» στο Λος Άντζελες. Η 53χρονη τραγουδίστρια και ο 50χρονος ηθοποιός έδωσαν ένα φιλί στους φακούς των φωτογράφων στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ovation Hollywood. Η σταρ εντυπωσίασε με ένα πλούσιο δίχρωμο φόρεμα με φερμουάρ, το οποίο αποκάλυπτε το ντεκολτέ της, ενώ ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός φόρεσε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι. Ο Άφλεκ επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως Batman στη νέα ταινία, στην οποία ο Έζρα Μίλερ, υποδύεται τον ομώνυμο ήρωα.

Jennifer Lopez supporting her husband Ben Affleck at #TheFlash premiere last night (June 12, 2023) pic.twitter.com/jPQdqWGqra

just jennifer lopez & ben affleck being the most beautiful couple of the world pic.twitter.com/Aj0g25YpUH

— ‘Ciηdy (@iamcindyr__) June 13, 2023