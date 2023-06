Τον χτύπησε με τα οπίσθια: Τρομακτικό ατύχημα στη Βραζιλία

Δυσάρεστη εξέλιξη είχε για έναν άνδρα στη Βραζιλία η συμμετοχή του σε χορευτική κίνηση που περιλαμβάνει χτύπημα από… οπίσθια σέξι χορευτριών καθώς κατέληξε με εξάρθρωση αγκώνα. Το ατύχημα που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου στην πόλη Μόντε Αλέγκρε στη Βραζιλία καταγράφηκε και σε βίντεο. Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να ετοιμάζεται να δεχθεί το χτύπημα από τα οπίσθια της Καμίλα Σίλβα αλλά όταν δέχεται το χτύπημα στο πρόσωπο προσγειώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκληθεί η εξάρθρωση. Όπως αναφέρει η Daily Mail ο τραυματισμός ήταν αποτέλεσμα μιας περίεργης χορευτικής κίνησης με τίτλο «surra de bunda» το οποίο παρουσίασαν για πρώτη φορά τα μέλη του γκρουπ Tequileiras do Funk.

Eye-watering moment man dislocates his arm when exotic dancer smashes her buttocks into his face in a ‘bum beating’ on stage in Brazil pic.twitter.com/fgRYCQA6jl

— Karli Bonne’ (@KarliBonnita) June 13, 2023