Οδυσσός επίθεση: Έξι νεκροί από ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην Ουκρανία, στην Οδησσό και την επαρχία Ντονέτσκ, ενώ άλλοι έξι έχασαν χθες Τρίτη τη ζωή τους στην επαρχία Σούμι. Στην Οδησσό τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 άλλοι τραυματίστηκαν όταν πύραυλος κρουζ Kalibr έπληξε εμπορική αποθήκη, ανέφερε στο Telegram ο Σέρχι Μπρατσούκ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης αυτής στη νότια Ουκρανία.

Επτά άλλοι εργαζόμενοι στην αποθήκη τραυματίστηκαν, ενώ «ενδέχεται να υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα ερείπια», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της Οδησσού Γκενάντι Τρουχάνοφ. Από την επίθεση καταστράφηκαν 1.000 τετραγωνικά μέτρα αποθηκών και προκλήθηκε πυρκαγιά σε έκταση 400 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τον ίδιο.

The State Emergency Service (SES) has presented footage of the process of eliminating the consequences of the missile strike in Odessa. #KryvyiRih #Одессе #Odesa #Iranian #caspiansea #BlackSea #Zaporizhzhia #Berdiansk pic.twitter.com/UEL52bkVal

— Dr. Khaled Alfaiomi (@Alfaiomi) June 14, 2023