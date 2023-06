Πύλος ναυάγιο με μετανάστες – εξελίξεις: Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης

Διαστάσεις μεγάλης τραγωδίας λαμβάνει το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, σε διεθνή ύδατα, του αλιευτικού που μετέφερε παράνομους μετανάστες καθώς σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό οι νεκροί ανέρχονται σε 78 και οι διασωθέντες σε 104 με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο σκάφος βρίσκονταν περί τα 700 άτομα. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτίμηση του Λιμενικού, με βάση το μέγεθος του σκάφους, σε αυτό θα μπορούσαν να επιβαίνουν εκατοντάδες άτομα όχι όμως 700. Οι πρώτοι από τους διασωθέντες μετανάστες έφτασαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην Καλαμάτα με πολυτελή θαλαμηγό που τους μετέφερε μέχρι το λιμάνι της πόλης με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έκαναν λόγο για τουλάχιστον οχτώ εγκύους και αρκετά παιδιά μέσα στο σκάφος.

Το αλιευτικό είχε ξεκινήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης και είχε εντοπιστεί χθες το μεσημέρι από τη Frontex, αλλά και παραπλέοντα σκάφη, χωρίς να ζητάει βοήθεια. Σημειώνεται πως το αρχικό «SOS» για το ναυάγιο το εξέπεμψε η ΜΚΟ Alarm Phone, κάνοντας λόγο για 72 επιβαίνοντες στο σκάφος. Ωστόσο, λίγο αργότερα, σε νέα ειδοποίηση από τη ΜΚΟ, γινόταν αναφορά για 750 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Λιμενικό που έφτασε στο σκάφος με περιπολικό σκάφος, αλλά και ελικόπτερο μέσω του Θαλάμου Επιχειρήσεων, κατ’ επανάληψη ρώτησε αν το σκάφος χρειαζόταν βοήθεια, με την απάντηση να είναι αρνητική. Χθες το απόγευμα φορτηγό-πλοίο προσέγγισε το αλιευτικό και παρείχε τρόφιμα και άλλα εφόδια, αλλά αρνήθηκαν να λάβουν άλλη βοήθεια, λέγοντας ότι πλέουν προς την Ιταλία. Κατά τον εντοπισμό των διασωθέντων, κανείς δεν έφερε σωστικό εξοπλισμό (σωσίβιο).

🆘 near #Crete #Greece ! During the night, we were informed about a boat carrying around 72 people near Crete. They reported that they were with @HCoastGuard . When we called @HCoastGuard during the night, they confirmed a rescue operation but did not share any further information.

Yesterday, we were alerted by a boat in distress in the Greek SAR zone. It had left from #Libya. According to the people, there were 750 people on board. Authorities were alerted. Contact was lost shortly after midnight. We now hear reports of a shipwreck and fear they are true. pic.twitter.com/NTyhmTIHQD

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 14, 2023