Ουκρανία – Στόλτενμπεργκ: Όσο περισσότερο κερδίζει το Κίεβο τόσο πιο πιθανό ο Πούτιν να συμφωνήσει σε ειρήνη

Μια επιτυχημένη ουκρανική αντεπίθεση μπορεί να κάνει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, να «καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, στο CNN. «Όσο περισσότερο (οι Ουκρανοί) κερδίζουν έδαφος τόσο περισσότερο είναι πιθανό ο πρόεδρος Πούτιν να κατανοήσει ότι πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δώσει τη συμφωνία του σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο επικεφαλής της δυτικής αμυντικής συμμαχίας, ο οποίος αναμένεται να γίνει δεκτός σήμερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Η συνάντηση θα λάβει χώρα μερικές εβδομάδες πριν από την ετήσια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους (Λιθουανία), θεωρητικά την τελευταία για τον Γενς Στόλτενμπεργκ, η θητεία του οποίου λήγει το φθινόπωρο.

«Είμαι απόλυτα βέβαιος πως (οι 31 χώρες μέλη) θα βρουν έναν εξαιρετικό διάδοχο», είπε ο Νορβηγός Στόλτενμπεργκ, διαβεβαιώνοντας πως «προτεραιότητά του (είναι) προς το παρόν να διευθύνει τη συμμαχία μέχρι το τέλος της θητείας (του)».

