«Νεκρή» ξύπνησε στην κηδεία της: Σοκ στον Ισημερινό

Μία 76χρονη γυναίκα που κηρύχθηκε και επίσημα νεκρή σε νοσοκομείο του Ισημερινού κόντεψε να προκαλέσει…συγκοπή στους συγγενείς της, καθώς ξύπνησε κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας και άρχισε να χτυπάει το φέρετρο, περιστατικό που οδήγησε σε κυβερνητική έρευνα στο νοσοκομείο. Οι συγγενείς άφησαν το φέρετρο πίσω τους και μετέφεραν άμεσα τη συνταξιούχο νοσοκόμα Μπέλα Μοντόγια πίσω στο νοσοκομείο μετά το «ξύπνημα» της Παρασκευής (9/6) στην κεντρική πόλη Μπαμπαχόγιο, είπε ο γιος της Ζιλμπέρτο Μπαρμπέρα στο Associated Press. «Μας τρόμαξε όλους», είπε ο Μπάρμπερα, προσθέτοντας ότι οι γιατροί λένε ότι η κατάσταση της μητέρας του παραμένει κρίσιμη. Το υπουργείο Υγείας του Ισημερινού δήλωσε ότι η γυναίκα βρισκόταν στην εντατική τη Δευτέρα στο νοσοκομείο Martín Icaza στο Μπαμπαχόγιο, ενώ το υπουργείο ερευνά τους γιατρούς που εμπλέκονται στην περίπτωσή της.

Μια τεχνική επιτροπή συστάθηκε για να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο το νοσοκομείο εκδίδει πιστοποιητικά θανάτου, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Η Moντόγια είχε αρχικά εισαχθεί στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιοπνευμονική ανακοπή, και όταν δεν ανταποκρίθηκε στην ανάνηψη, ένας γιατρός που εφημέρευε κήρυξε τον θάνατό της, ανέφερε το υπουργείο. Ο Μπάρμπερα είπε ότι η μητέρα του ήταν αναίσθητη όταν μεταφέρθηκε στα επείγοντα και ότι λίγες ώρες αργότερα ένας γιατρός τον ενημέρωσε ότι ήταν νεκρή και του παρέδωσε έγγραφα ταυτότητας και πιστοποιητικό θανάτου. Στη συνέχεια, η οικογένεια την πήγε σε ένα γραφείο τελετών και εξεπλάγη αργότερα όταν άρχισε να ακούει περίεργους ήχους.

An Ecuadorian woman has risen from the ‘dead’ after almost being buried alive.

Shocking video footage shows the moment 76-year-old Bella Montoya was rescued from a coffin after being stuck inside for over four hours. Her family discovered her as they were preparing to change her… pic.twitter.com/JfjqSUykBi

— 10 News First (@10NewsFirst) June 13, 2023