Εθνική Σουηδίας – Νίλα Φίσερ: Καταγγελία σοκ για τεστ… φύλου από την πρώην παίκτρια ποδοσφαίρου

Μία απίστευτη αποκάλυψη έκανε η πρώην παίκτρια ποδοσφαίρου της Εθνικής Σουηδίας, Νίλα Φίσερ. Στην αυτοβιογραφία της, η 194 φορές διεθνής παίκτρια, αποκάλυψε πως στο Μουντιάλ του 2011 οι διοργανωτές τις ανάγκασαν να δείχνουν τα γεννητικά τους όργανα σε γιατρό, προκειμένου να αποδείξουν ότι είναι γυναίκες! Απίστευτο κι όμως αληθινό, με την Φίσερ να αναφέρει πως όλο αυτό έγινε μετά από καταγγελίες πως η Εθνική ομάδα της Ισημερινής Γουινέας, είχε βάλει κρυφά άνδρες στο ρόστερ της. Η FIFA αποφάσισε να προχωρήσει σε «τεστ φύλου» μετά από διαμαρτυρίες κυρίως άλλων αφρικανικών κρατών, με όλες τις εθνικές ομάδες να αναγκάζονται σε αυτό το εξευτελιστικό τεστ.

«Μας είπαν ότι δεν πρέπει να ξυριστούμε «εκεί κάτω» τις επόμενες μέρες και ότι θα δείξουμε τα γενετικά μας στοιχεία για τον γιατρό», γράφει στο βιβλίο. «Κανείς δεν καταλαβαίνει το θέμα του ξυρίσματος, αλλά κάνουμε ό,τι μας λένε και σκεφτόμαστε «πώς φτάσαμε σε αυτό;» Γιατί αναγκαζόμαστε να το κάνουμε αυτό τώρα, πρέπει να υπάρχουν άλλοι τρόποι για να το κάνουμε. Μήπως να αρνηθούμε;» προσθέτει. Στη συνέχεια τονίζει πως δεν ήθελαν να θέσουν σε κίνδυνο την συμμετοχή τους σε ένα Μουντιάλ κι έτσι υπέκυψαν. Η Σουηδία σε αυτή τη διοργάνωση, κατετάγη 3η.

Sweden players had to show their genitalia at 2011 Women’s World Cup, says Nilla Fischer https://t.co/ijGExzlObp

— The Guardian (@guardian) June 12, 2023