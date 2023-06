Νεκρά ψάρια – Τέξας: Ένα θλιβερό θέαμα στην ακτή – Πώς ξεκίνησε το φαινόμενο

Μπροστά σε ένα αλλόκοτο και θλιβερό θέαμα βρέθηκαν όσοι επισκέφθηκαν τις παραλίες του Τέξας στην περιοχή του κόλπου στο Σαββατοκύριακο, αφού αντίκρισαν χιλιάδες νεκρά ψάρια να επιπλέουν στο νερό. Το παράξενο φαινόμενο ξεκίνησε την Παρασκευή και φαίνεται να συνδέεται με το χαμηλό επίπεδο οξυγόνου στο νερό, αποτέλεσμα ενός συνδυασμού περιβαλλοντικών παραγόντων – όπως οι χαμηλές θερμοκρασίες – που δημιούργησαν την «τέλεια καταιγίδα». Για δύο 24ωρα, μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου, τα νεκρά ψάρια συνέχισαν να ξεβράζονται στην ακτή, με το φαινόμενο να εξασθενεί σταδιακά την Κυριακή. Οι Αρχές κάλεσαν τους λουόμενους να απέχουν από τις παραλίες το Σαββατοκύριακο λόγω των υψηλών επιπέδων βακτηρίων στο νερό και του κινδύνου τραυματισμού από τα αιχμηρά πτερύγια των ψαριών. Σε δείγματα νερού από τη περιοχή που στάλθηκαν στο εργαστήριο διαπιστώθηκαν σχεδόν ανύπαρκτα επίπεδα οξυγόνου, ενώ δεν βρέθηκαν χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατο των ψαριών.

Tens of thousands of fish washed ashore along the gulf coast of Texas starting on Friday after being starved of oxygen in warm water. “It doesn’t take long for them to sit there in 90-degree heat to really rack up an unpleasant smell,” an official said. https://t.co/FuTT7mx4mf pic.twitter.com/hkJyoxQz6e

— The New York Times (@nytimes) June 11, 2023