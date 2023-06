Πακιστάν κακοκαιρία: Τουλάχιστον 27 νεκροί

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι, ανάμεσά τους οκτώ παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που έπληξαν περιοχές στο βορειοδυτικό Πακιστάν, με τους περισσότερους θανάτους να προκαλούνται από κατάρρευση κτιρίων, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. «Τουλάχιστον 12 άνθρωποι θάφτηκαν αφού κατέρρευσαν στέγες και τοίχοι των σπιτιών τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ταϊμούρ Αλί Χαν, εκπρόσωπος της επαρχιακής αρχής διαχείρισης καταστροφών (PDMA). Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Μπανού, ανάμεσά τους πέντε αδέλφια ηλικιών από δύο έως έντεκα χρονών. Περισσότεροι από 140 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περισσότερα από 200 εκτρεφόμενα ζώα πέθαναν, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος. Η κακοκαιρία έπληξε τέσσερις περιοχές της επαρχίας Κιμπέρ-Πανκτούνκβα αργά χθες Σάββατο και οι τοπικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι ένας κυκλώνας από την Αραβική Θάλασσα πλησιάζει το Πακιστάν και την Ινδία. Η επαρχιακή αρχή διαχείρισης καταστροφών της επαρχίας Σιντ εξέδωσε προειδοποίηση για πολύ έντονες βροχοπτώσεις και ανέμους έως και 100 χλμ/ανά ώρα που αναμένονται κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Πέρσι το καλοκαίρι, το Πακιστάν επλήγη από πρωτοφανείς βροχοπτώσεις των μουσώνων που σκότωσαν πάνω από 1.700 ανθρώπους, πλημμύρισαν το ένα τρίτο της χώρας και κατέστρεψαν δύο εκατομμύρια σπίτια.

In this Video footage, fallen trees on cars due to intense thunderstorms, wind storms, and heavy #rains today from #Lalamusa to #Lahore. The severe weather conditions have caused significant damage and disruption in the region.

Heavy rains and powerful storms have wreaked havoc… pic.twitter.com/7UGbzz6db9

— Pakistan Economic Net (@NetPakistan) June 11, 2023