Σίτι – Ίντερ τελικός Champions League: «Ήταν γραμμένο στα αστέρια, μας ανήκει»

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε της Ίντερ 1-0 στον μεγάλο τελικό του Champions League και έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του τροπαίου. Ήρωας για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα αναδείχθηκε ο Ρόδρι που σκόραρε το μοναδικό γκολ του τελικού στο 68ο λεπτό, ενώ ο Λουκάκου έχασε αδιανόητη ευκαιρία στο 89′ για να ισοφαρίσει και να στείλει τον τελικό πιθανότατα στην παράταση. Δύο χρόνια μετά την ήττα στον τελικό του Πόρτο από την Τσέλσι, η Σίτι κατέκτησε το μοναδικό τίτλο που έλειπε από την τροπαιοθήκη της και ο προπονητής της πανηγύρισε την κορυφαία διάκριση στην 7ετη παρουσία του στο τιμόνι του συλλόγου. Ήταν το τρίτο βαρύτιμο τρόπαιο στην καριέρα του Καταλανού τεχνικού, μετά από τα δύο που είχε πάρει ως προπονητής της Μπαρτσελόνα το 2009 και το 2011.

Manchester City’s Historic Triumph: Champions of Europe and Legendary Treble Winners! 🏆🔵✨

In a momentous feat, Manchester City secured their first-ever UEFA Champions League title by defeating Inter Milan in a thrilling final.#ManchesterCity #ChampionsOfEurope #UCLWinners pic.twitter.com/Ogyoh7uAeH

— Fanbiz11 (@fanbiz11) June 11, 2023