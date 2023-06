Ναταλία Δραγούμη Instagram: Υπέροχη, με μπικίνι στην πισίνα

Η Ναταλία Δραγούμη δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία με μπικίνι και εντυπωσίασε τους followers της. Η Ναταλία Δραγούμη εμφανίστηκε πρώτη φορά στην τηλεόραση τη δεκαετία του ’90, παίζοντας στην τηλεοπτική σειρά «Mamma mia» την κόρη της Μαίρης Χρονοπούλου. Από τότε μέχρι σήμερα έχει παίξει σε αρκετές σειρές, αλλά και σε κινηματογραφικές ταινίες. Η ηθοποιός διατηρεί ένα καλλίγραμμο κορμί και κάθε φορά που τη βλέπουμε με μαγιό, το σώμα της κλέβει τις εντυπώσεις. Όπως έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της, η Ναταλία Δραγούμη από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με την ενόργανη γυμναστική.

Η ίδια προσέχει πολύ τη διατροφή της, αποφεύγει τις τροφές με περιττές θερμίδες και δεν σταματά να γυμνάζεται. Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή της στο Bovary.gr ποια είναι τα «μυστικά» tips της καθημερινότητας που την κρατούν σε φόρμα, η ίδια απάντησε «Ύπνος. Οπωσδήποτε σωματική άσκηση. Έκκριση ενδορφινών, οι οποίες εκκρίνονται σίγουρα με την άσκηση, αλλά και κάνοντας κάτι ωραίο για τον εαυτό μας π.χ. έναν καφέ με τις φίλες μας ή η αγορά ενός ρούχου, παρ΄όλη την κρίση, ή μία έξοδος, μια ωραία παράσταση, μια εκδρομή. Τέτοια απλά και καθημερινά πράγματα».

Η Ναταλία Δραγούμη ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram μια φωτογραφία που φοράει το μπικίνι της και ποζάρει με καλοκαιρινή διάθεση. Η ηθοποιός βρίσκεται στη Σαντορίνη και μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες στο Instagram της. «I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Άσε λίγο τον εαυτό σου να απολαύσει και να περάσει καλά με όποιον τρόπο σου ταιριάζει… Είναι επείγον!» έγραψε η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησης.