Roland Garros 2023 τελικός: Πρωταθλήτρια για 3η φορά η Σβιόντεκ

Back to back πρωταθλήτρια στο Roland Garros στέφτηκε η Ίγκα Σβιόντεκ. Η 22χρονη τενίστρια από την Πολωνία κέρδισε 6-2, 5-7, 6-4 την Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα στον τελικό που διεξήχθη το Σάββατο στο Παρίσι και έτσι έφτασε τα 3 Roland Garros και συνολικά τα 4 Grand Slam. Η Σβιόντεκ που έχασε το πρώτο της σετ στο τουρνουά στον τελικό, είναι πλέον νικήτρια του τουρνουά το 2020, το 2022, το 2023 ενώ κατέκτησε και το US Open το 2022. Φυσικά παραμένει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και πλέον βάζει στόχο το Wimbledon. Αυτός ήταν ο 14ος τίτλος στην σπουδαία καριέρα της.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.46′. Η Σβιόντεκ είχε 7/11 μπρέικ πόιντ και η αντίπαλός της είχε 5/7. Οι winners ήταν 30-19 για την Μούχοβα και τα αβίαστα λάθη 38-27 για την Τσέχα.

Την απονομή έκανε η θρυλική τενίστρια Κρις Έβερτ.

Η πίεση που είχε μέσα της για να φτάσει στην κατάκτηση του Roland Garros βγήκε όλη στην Ίγκα Σβιόντεκ αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Καρολίνα Μούχοβα.

Η Πολωνή έφτασε στην κατάκτηση του τρίτου τίτλου της στο Παρίσι και ξέσπασε σε κλάματα αμέσως μετά το τέλος του τελικού.