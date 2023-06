Γονείς Κέιτ Μίντλετον: Βαράει… κανόνι η αυτοκρατορία

Μπορεί η εταιρεία Party Pieces Holdings να βοήθησε τους Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε καλά σχολεία και να καλοπαντρέψουν τις δύο κόρες τους, ωστόσο τώρα η… αυτοκρατορία των Μίντλετον καταρρέει αφήνοντας πίσω της χρέη. Οι πιστωτές, γράφει η Daily Mail, έχουν γίνει έξαλλοι καθώς η επιχείρηση με είδη για πάρτι που ξεκίνησαν οι γονείς της πριγκίπισσας της Ουαλίας έχει χρέος 2,6 εκατομμυρίων λιρών. Η εταιρεία Party Pieces Holdings, που διοικείται από τον Michael και την Carole Middleton, βοήθησε να στείλουν τα τρία παιδιά τους στο Marlborough College, το οποίο κοστίζει 42.930 λίρες το χρόνο, και τους επέτρεψε να αγοράσουν ένα αρχοντικό έναντι 4,7 εκατομμυρίων λιρών.

Αλλά τουλάχιστον ένας επιχειρηματίας κατηγορεί τώρα τη μητέρα της πριγκίπισσας της Ουαλίας για «προδοσία», εν μέσω κραυγών δυσπιστίας για το ύψος του χρέους που έχει συσσωρεύσει η εταιρεία. Τα χρέη εκτιμώνται πλέον σε 2,6 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης των διαχειριστών που προσπαθούν να βρουν τα χρήματα για να πληρώσουν τις τράπεζες. Μάλιστα η Daily Mail παραθέτει αναλυτικά τα χρέη των Μίντλετον, 218.749 λίρες στην τράπεζα RBS για ένα δάνειο διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του Covid, 456.008 λίρες σε άλλους πιστωτές και 1,4 εκατομμύρια λίρες σε μη εξασφαλισμένα δάνεια.

Στην έκθεση πάντως σημειώνεται ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να πάρουν κάτι οι πιστωτές. Επομένως μιλάμε για φέσια των Μίντλετον χωρίς πρόβλεψη για… δανειοδότηση από κάποια από τις δύο τους κόρες. Μεταξύ αυτών που πλήττονται είναι ο ιδιοκτήτης του κτήματος στο Berkshire όπου η εταιρεία έχει την έδρα της εδώ και πολλά χρόνια.

Ffs now we are paying for their extended families 😡😡😡😡 #RoyalFamily https://t.co/Fg2BO852F4

— Sharron-lee Honey 🐠🐟🐡🇺🇦❤️ (@sharron_honey) May 30, 2023