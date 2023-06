Κύπρος βόμβα: Εξερράγη στα γραφεία διαιτητών στη Λευκωσία

Νέο κρούσμα αθλητικής βίας στην Κύπρο, η οποία ταλανίζεται από ακραίο χουλιγκανισμό τα τελευταία χρόνια. Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Λευκωσίας, καθώς τοποθετήθηκε κι εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στα γραφεία του συνδέσμου διαιτητών Κύπρου. Το συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/6) με την τοπική Αστυνομία να κινητοποιείται άμεσα. Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο γύρω στις 02:00, προκειμένου να διερευνήσουν το περιστατικό. Ευτυχώς από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή κάτι χειρότερο, παρά μόνο υλικές ζημιές καθώς λόγω του προχωρημένου της ώρας δεν υπήρχαν άτομα στο σημείο.

Το Προεδρείο του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ), σε ανακοίνωσή του, θεωρεί πως πλέον είναι παντελώς ανώφελες οι καταδίκες των όποιων επεισοδίων εντός και εκτός των αθλητικών χώρων και ζητά όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επισπευθεί η δημιουργία μόνιμων αντιοχλαγωγικών ομάδων σε κάθε επαρχία. Κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος αναφέρει ότι τα επεισόδια σε έκταση και σε ένταση προσλαμβάνουν εξαιρετικά ανησυχητικές διαστάσεις. “Είμαστε μάρτυρες της κλιμακούμενης αύξησης του χουλιγκανισμού και της νεανικής παραβατικότητας.

Πλέον τα προβλήματα αυτά έχουν διεισδύσει βαθιά ανάμεσα σε συγκεκριμένες οπαδικές ομάδες νέων και εκκολάπτεται μια άκρως επικίνδυνη κουλτούρα”, αναφέρει, χαρακτηρίζοντας πρωτόγνωρα για τα κυπριακά δεδομένα την χρήση βομβών μολότοφ, την εγκληματική ρήξη φωτοβολίδας με πιστόλι εναντίον του ελικοπτέρου της Αστυνομίας και τις ευθείες βολές προς μέλη της Αστυνομίας. Σημειώνει ότι η διασφάλιση της ασφάλειας και της ομαλότητας εντός και εκτός των αθλητικών χωρών δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Αστυνομίας και του επί καθήκοντι αστυνομικού και απαιτεί “ανάληψη ευθυνών από όλους τους εμπλεκόμενους. Ο ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ ζητά την επίσπευση των διαδικασιών για δημιουργία μόνιμων αντιοχλαγωγικών ομάδων σε κάθε επαρχία, με συνάδελφους οι οποίοι θα διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εξοπλισμό, ώστε να επιτελέσουν αποτελεσματικότερα τα καθήκοντά τους”.

A bomb exploded at the referees association offices at around 2am this morning.

