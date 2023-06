Πυρκαγιά Καναδάς: Πνίγεται στους καπνούς η Νέα Υόρκη

Σε ένα απόκοσμο σύννεφο καπνού, μια δυστοπική ομίχλη με φόντο έναν κιτρινωπό-γκρίζο ουρανό έχουν τυλιχθεί οι βορειοανατολικές ΗΠΑ λόγω των έντονων πυρκαγιών στον Καναδά με τις Αρχές να απευθύνουν εκκλήσεις στους ευάλωτους πληθυσμούς να μείνουν στα σπίτια τους. Οι επιπτώσεις των εκατοντάδων πυρκαγιών που μαίνονται στις δυτικές επαρχίες του Καναδά μέχρι το Κεμπέκ έγιναν αισθητές μέχρι τη Νέα Υόρκη και τη Νέα Αγγλία, με τις Αρχές να χαρακτηρίζουν «ανθυγιεινή» την ποιότητα του αέρα. Η απόκοσμη πορτοκαλί λόγω του καπνού ομίχλη από τις πυρκαγιές εξαπλώθηκε από την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών μέχρι το Μπάφαλο, ενώ στη Νέα Υόρκη πύκνωσε αργά το απόγευμα, κρύβοντας τη θέα του Νιου Τζέρσεϊ πέρα ​​από τον ποταμό Χάντσον κάνοντας τη δύση του ήλιου να μοιάζει με κοκκινωπή σφαίρα. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, προέτρεψε τους κατοίκους να περιορίσουν τις υπαίθριες δραστηριότητες «στις απολύτως αναγκαίες».

Visible satellite imagery shows dense wildfire smoke over NYC at 6:30pm. This smoke has mixed down close to the surface resulting in terrible air quality and low visibility. pic.twitter.com/GHsiCgZYJh

— New York Metro Weather (@nymetrowx) June 6, 2023