Κατά συρροή δολοφόνος στην Αυστραλία: Ελεύθερη η Κάθλιν Φόλμπινγκ

Πριν από 20 χρόνια, η Κάθλιν Φόλμπινγκ είχε καταδικαστεί ως η χειρότερη κατά συρροή δολοφόνος της Αυστραλίας για τη δολοφονία των τεσσάρων παιδιών της. Σήμερα, όμως, έλαβε χάρη, σε μία από τις σοβαρότερες αποτυχίες της Δικαιοσύνης στη χώρα. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Νότιας Ουαλίας Μάικλ Ντάλεϊ παρενέβη για να διατάξει την αποφυλάκιση της Καθλίν Φόλμπινγκ, με βάση τα προκαταρκτικά πορίσματα μιας έρευνας που είχε διαπιστώσει «εύλογες αμφιβολίες» ως προς την ενοχή της και για τους τέσσερις θανάτους. Ο Ντάλεϊ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα πως είχε μιλήσει με τον κυβερνήτη και συνέστησε την άνευ όρων απονομή χάριτος, η οποία και χορηγήθηκε, με τη Φόλμπινγκ να αποφυλακίζεται από το σωφρονιστικό ίδρυμα Clarence την ίδια μέρα.

«Αυτή ήταν μια τρομερή δοκιμασία για όλους τους εμπλεκόμενους και ελπίζω πως οι ενέργειές μας σήμερα θα μπορέσουν να κλείσουν αυτό το θέμα 20 ετών», δήλωσε ο Ντάλεϊ, ο οποίος πρόσθεσε ότι ενημέρωσε τον Κρεγκ Φόλμπινγκ, τον πατέρα των παιδιών, για την απόφασή του. «Θα είναι μια δύσκολη μέρα γι’ αυτόν», είπε.

