Φράγμα Χερσώνας έκρηξη: Απειλούνται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι

Η ουκρανική προεδρία κατηγόρησε σήμερα το πρωί τη Ρωσία ότι «ανατίναξε» στη διάρκεια της νύκτας το υδροηλεκτρικό φράγμα της Καχόβκα στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Χερσώνας για να πλημμυρίσει την περιοχή και να φρενάρει την ουκρανική επίθεση που βρίσκεται σε προετοιμασία. «Ο στόχος των τρομοκρατών είναι προφανής: να εμποδίσουν τις επιθετικές ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, σε μήνυμά του προς τους δημοσιογράφους.

BREAKING:

Russia just blew up the Kakhovka dam (same size as the Hoover dam.)

The water from the Kakhovka reservoir is flowing toward the city of Kherson.

Thousands of people risk drowning and the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant is at risk.

Terrorism!pic.twitter.com/bwhyhARktL

