Φράγμα Χερσώνας ανατίναξη: Αδύνατο να επισκευαστεί, 16.000 άτομα στη ζώνη πλημμυρών

Πιθανόν θα είναι αδύνατο να επισκευαστεί το υδροηλεκτρικό φράγμα της Καχόβκα μετά την έκρηξη που προκάλεσε ρήγμα στη δομή, δήλωσε σήμερα (6/6) διορισθείς από τις ρωσικές δυνάμεις αξιωματούχος στην υπό ρωσική κατοχή πόλη της Νόβα-Καχόβκα. Σε σχόλια που έκανε σε ρωσικά κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο δήμαρχος της πόλης Βλαντίμιρ Λεοντίεφ σημείωσε ότι η ζημιά που προκλήθηκε στο φράγμα ήταν αποτέλεσμα σειράς ουκρανικών πληγμάτων. Το Reuters δεν ήταν προς το παρόν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή. Ο Λεοντίεφ σημείωσε επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις του που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ότι οι κάτοικοι περίπου 300 σπιτιών απομακρύνθηκαν μετά τη ζημιά που προκλήθηκε στο φράγμα και πρόσθεσε πως τμήμα της πόλης αποσυνδέθηκε από το δίκτυο παροχής ρεύματος για λόγους ασφαλείας.

BREAKING: Video shows the Kakhovka hydro-electric dam in southern Ukraine has been destroyed pic.twitter.com/DePGbQUHRD

