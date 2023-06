Ζλάταν τέλος καριέρας: Το αντίο της Μίλαν στον Ιμπραΐμοβιτς – Δακρυσμένος ο Σουηδός

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αποφάσισε να τερματίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Το συμβόλαιο του 41χρονου Σουηδού επιθετικού στη Μίλαν λήγει στα τέλη Ιουνίου και δεν θα ανανεωθεί μετά από μια σεζόν που έμεινε αρκετά στον πάγκο εξαιτίας τραυματισμών, κάτι που όπως φαίνεται τον ώθησε να τερματίσει μια αξιόλογη και επιτυχημένη καριέρα. Ο Ιμπραΐμοβιτς έφτασε στο Μιλάνο για τη δεύτερη θητεία στον σύλλογο στις αρχές του 2020, έχοντας κερδίσει το Scudetto μαζί τους ροσονέρι το 2011 και τους βοήθησε να κερδίσουν ξανά τον τίτλο την περασμένη σεζόν.

Αφού μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του Σαν Σίρο στο τέλος του αγώνα της Μίλαν με την Βερόνα (3-1) για την τελευταία αγωνιστική της Serie A, εμφανώς συγκινημένος o Ιμπραΐμοβιτς είπε: “Έχω πολλές αναμνήσεις και πολλά συναισθήματα εδώ μέσα, την πρώτη φορά που έφτασα εδώ μου δώσατε ευτυχία. Τη δεύτερη, αγάπη. Θα είμαι οπαδός της Μίλαν για μια ζωή. Ήρθε η ώρα να πω αντίο στο ποδόσφαιρο, αλλά όχι σε εσένα. Τα λέμε, αν είστε τυχεροί. Forza Milan και αντίο.”

Αξιοσημείωτη είναι η στιγμή που οπαδοί των φιλοξενούμενων τον αποδοκίμασαν όταν πήρε το μικρόφωνο να μιλήσει και προφανώς αντέδρασε. «Συνεχίστε να γιουχάρετε, ότι με βλέπετε είναι η μεγαλύτερη στιγμή της σεζόν σας», τους είπε στο γνωστό του ύφος.

