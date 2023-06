Τσιτσιπάς Ρολάν Γκαρός: Με περίπατο στους 8 και τώρα Αλκαράθ

Με συνοπτικές διαδικασίες ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 5) ξεπέρασε το εμπόδιο του Σεμπάστιαν Όφνερ (Νο 118) την Κυριακή στο «Suzanne Lenglen», παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ, ωστόσο στη συνέχεια κυριάρχησε απόλυτα στο κορτ και με 3-0 (7-5, 6-3, 6-0) προκρίθηκε στους «8» του γαλλικού Όπεν. Εκεί ο «Στεφ» θα έχει αρκετά δύσκολο έργο, καθώς θα συναντήσει το Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Kάρλος Αλκαράθ, ο οποίος υπέταξε στα τρία σετ ( 6-3, 6-2, 6-2) τον Λορέντζο Μουζέτι (Νο 18).

Ο αγώνας ξεκίνησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο για τον Στέφανο καθώς μόλις στο πρώτο γκέιμ του αγώνα ο Αυστριακός του έκανε μπρέικ. Σερβίροντας μέτρια έδωσε δικαίωμα στον Όφνερ που δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και μέχρι το 1-3 ο Αυστριακός ήταν καλύτερος. Από το 5ο γκέιμ ο Στέφανος άρχισε να σερβίρει καλύτερα κι αφού μείωσε σε 2-3, απάντησε στο μπρέικ ισοφαρίζοντας σε 3-3 για να φτάσει και στο πρώτο του προβάδισμα (4-3) αφού έσωσε με απίστευτο τρόπο ένα νέο μπρέικ. Με το σκορ στο 5-4 ο Στέφανος έχασε μεγάλη ευκαιρία να κλείσει το σετ καθώς προηγήθηκε με 40-15, αλλά ο Όφνερ βρήκε μεγάλα σερβίς και έμεινε ζωντανός στο παιχνίδι για να φτάσουμε στο 6-5. Εκεί ο Στέφανος έφτασε και πάλι σε μπρέικ πόιντ, μόνο που αυτή τη φορά άντεξε στο σερβίς του Αυστριακου που έκανε το λάθος για να τελειώσει το σετ.

Το 2ο σετ ξεκίνησε με μεγαλύτερη ισορροπία και με τους δύο τενίστες να κρατούν με άνεση το σερβίς τους μέχρι το 3-2. Εκεί όπου ο Στέφανος έβγαλε εξαιρετικές άμυνες και κάνοντας εύκολα λάθη έφεραν το μπρέικ και το 4-2.

Το σετ πλέον ήταν στα δικά του χέρια και με εύκολα σέρβις γκέιμ έφτασε με άνεση στο 2-0. Κι αυτό που έγινε αντιληπτό λίγο αργότερα ήταν πως εκεί ουσιαστικά είχε τελειώσει κι ο αγώνας. Ο Όφνερ όσο κι αν προσπαθούσε δεν μπορούσε απλά με τη δύναμη να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον Τσιτσιπά ο οποίος ξεκίνησε με δύο γρήγορα μπρέικ στο 3ο σετ, έφτασε στο 4-0 κρατώντας το σερβίς του και μετατρέποντας τη συνέχεια του αγώνα σε τυπική διαδικασία. Ο Αυστριακός είχε πετάξει λευκή πετσέτα, με τον Τσιτσιπά να φτάνει σε νέο μπρέικ για το 5-0 και να κλείνει το σετ μέσα σε αποθέωση.

Up next, Alcaraz!@steftsitsipas is off to the QFs with his straight sets win over Ofner.#RolandGarros pic.twitter.com/KTE252aGtP

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2023