Ερντογάν κυβέρνηση: Αυτό είναι το νέο υπουργικό συμβούλιο, ηχηρά ονόματα εκτός

Τα μέλη του νέου υπουργικού συμβουλίου του παρουσίασε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εκτός έμειναν, όπως αναμενόταν, οι Μεβλούτ Τσαβούσογλου, Χουλουσί Ακάρ και Σουλεϊμάν Σοϊλού. Το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Οικονομικών αναλαμβάνει ο Μεχμέτ Σιμσέκ, επιβεβαιώνοντας τα σενάρια των τελευταίων ημερών, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει ο πρώην επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών (ΜΙΤ), Χακάν Φιντάν, 55 ετών, και το υπουργείο Άμυνας ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Γιασάρ Γκιουλέρ, 68 ετών.

President Recep Tayyip Erdogan unveiled Türkiye’s new Cabinet at the Cankaya Palace in the capital Ankara after his swearing-in as president in parliament https://t.co/vTvsJNJnqE pic.twitter.com/j3Dn8qXYE2

«Ελπίζω ότι η νέα κυβέρνηση θα ωφελήσει την Τουρκία. Η Δημοκρατία μας είναι ισχυρή και γίνεται ισχυρότερη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολίτες της Τουρκίας, αλλά και του εξωτερικού που ψήφισαν και με ψήφισαν και μου έδωσαν την ευλογία τους για την προεδρία», είπε ο Ερντογάν, πριν ανακοινώσει τους υπουργούς.

«Είναι μεγάλη η ευθύνη που μας έδωσε ο λαός, αλλά και η τιμή που μας έκανε. Θα δουλέψουμε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και προκλήσεις για το καλό της Τουρκίας», πρόσθεσε.

Αντιπρόεδρος: Τζεβντέτ Γιλμάζ

Υπουργός Δικαιοσύνης: Γιλμάζ Τουντς

Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών: Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκιόκτας

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Βεντάτ Ισικχάν

Υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής: Μεχμέτ Οζχασέκι

Υπουργός Εξωτερικών: Χακάν Φιντάν

Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων: Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ

Υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού: Οσμάν Ασκινμπάκ

Υπουργός Οικονομικών: Μεχμέτ Σίμσεκ

Υπουργός Εσωτερικών: Αλί Γερλίκαγια

Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού: Μεχμέτ Νουρί Ερσόι

Υπουργός Παιδείας: Γιουσούφ Τεκίν

Υπουργός Εθνικής Άμυνας: Γιασάρ Γκιουλέρ

Υπουργός Υγείας: Φαχρετίν Κοτζά

Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας: Μεχμέτ Φατίχ Κατσίρ

Υπουργός Γεωργίας και Δασών: Ιμπραχίμ Γιουμακλί

Υπουργός Εμπορίου: Ομέρ Μπολάτ

Νωρίτερα, με αναφορές στη «Γαλάζια Πατρίδα» πλαισιώθηκε η ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την ορκωμοσία του ως προέδρου της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει το sigmalive, στον πρώτο του λόγο ως 13ος πρόεδρος της Τουρκίας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενωτικός, ζήτησε «αγκαλιά και ενότητα και αγάπη», έκανε έκκληση και στην αντιπολίτευση, αλλά δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά και στη «Γαλάζια Πατρίδα». Υποσχέθηκε μια Τουρκία πιο θαρραλέα και πιο ισχυρή στην προστασία των δικαιωμάτων στη «Γαλάζια Πατρίδα». «Στη νέα περίοδο, οι συνομιλητές μας θα βρουν μια πιο αποφασιστική, πιο γενναία και πιο δραστήρια Τουρκία, η οποία μάχεται πιο αποφασιστικά κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων, προστατεύει πιο σθεναρά τα δικαιώματα της ίδιας και των αδελφών της στη “Γαλάζια Πατρίδα”, ανεβάζει τον πήχη της επιτυχίας από την οικονομία μέχρι το εμπόριο και είναι πιο αποφασιστική, πιο γενναία και πιο δραστήρια σε κάθε τομέα», είπε.

«Η Τουρκία χρειάζεται περισσότερο από ποτέ όλα τα μέλη των 85 εκατομμυρίων του λαού να μείνουν ενωμένα σαν τα τούβλα ενός τείχους, για ενότητα και αλληλεγγύη. Θα ανακοινώσω το νέο μας υπουργικό συμβούλιο απόψε, θα συνεχίσουμε να κεντάμε βελονιά προς βελονιά τον τουρκικό αιώνα με το νέο μας υπουργικό συμβούλιο. Θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Αφήνοντας αιχμές για την αντιπολίτευση, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι «κάθε φορά που απλώναμε το χέρι μας για χειραψία μετά από εκλογές, μας υποδέχονταν πάντα με σφιγμένες γροθιές. Αυτή τη φορά, ελπίζουμε ότι θα συμπεριφερθούν διαφορετικά». Συνέχισε λέγοντας ότι «για το καλό της τουρκικής δημοκρατίας, περιμένουμε από την αντιπολίτευση να ενεργήσει με αίσθημα ευθύνης. Θέλουμε η αντιπολίτευση να συμφιλιωθεί με την εθνική βούληση. Η ημέρα είναι η ημέρα για να γίνουμε ένα, να είμαστε μαζί, να ενισχύσουμε τη χιλιόχρονη αδελφοσύνη μας. Η μέρα είναι η μέρα για να προστατεύσουμε το λαμπρό μέλλον των παιδιών μας. Θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία μας με ένα ελευθεριακό, πολιτικό και χωρίς αποκλεισμούς σύνταγμα, ξεφορτώνοντας το ισχύον σύνταγμα, το οποίο είναι προϊόν πραξικοπήματος».

With the “Century of Türkiye” started, the path to the rise of Türkiye is now before us, says President Recep Tayyip Erdogan at his inauguration ceremony, which was attended by top officials from over 80 countries https://t.co/7spwKc6a3Q pic.twitter.com/y7wKEC4IH1

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 3, 2023