Disneyland – Νεράιδα: Η μεταμφίεση που προκάλεσε αντιδράσεις

Νέος γύρος αντιδράσεων και οργισμένων σχολίων ξέσπασε με αφορμή την απόφαση της Disney να ντύσει νεραΐδα με ένα γαλάζιο φόρεμα και το ανάλογο μακιγιάζ έναν άνδρα υπάλληλό της, στο πάρκο διασκέδασης στην Καλιφόρνια. Ο υπάλληλος ντύθηκε και βάφτηκε όπως η νονά νεράιδα της Ωραίας Κοιμωμένης και υποδεχόταν γελαστός τα παιδιά. Τα βίντεο που τραβήχθηκαν από πολλούς επισκέπτες έχουν γίνει viral και συνοδεύονται από πλήθος οργισμένων σχολίων που συνοψίζονται ότι έτσι όπως το πάει η Disney υιοθετώντας την τάση για συμπερίληψη, στο τέλος θα χρεωκοπήσει. Τα πιο ήπια επικριτικά σχόλια είναι ότι η εμφάνιση ήταν “ακατάλληλη”.

Η εταιρεία κάνει προσπάθειες να αφουγκράζεται τις κοινωνικές αλλαγές ώστε να μην δημιουργεί αποκλεισμούς στο ακροατήριό της. Αναπόφευκτα, προκαλεί ακραία σχόλια από μεγάλη μερίδα συντηρητικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

“Με λένε Νικ και είμαι μία από τις νονές νεράιδες” ακούγεται να λέει ο άνδρας που υποδέχεται τα παιδιά στην είσοδο του καταστήματος με τα αναμνηστικά είδη του πάρκου. “Είμαι εδώ για να σας βοηθήσω να κάνετε καλές επιλογές σήμερα”. Το βίντεο, που αναρτήθηκε στις 26 Μαϊου, έχει κάνει πάνω από 7,5 εκατομμύρια θεάσεις. H συντηρητική συγγραφέας Peachy Keenan, που αυτοσυστήνεται ως “η μητέρα που δεν ήξερες ότι είχες”, σχολίασε: “Ένας άντρας σε αυτή τη θέση δεν είναι μόνο περίεργος και ακατάλληλος, αλλά χαλάει τη μαγεία των παιδιών, η ψευδαίσθηση έχει χαθεί”.

Ενώ ο Αμερικανός συντηρηρικός παρουσιαστής Ντέιβ Ρούμπιν, έγραψε: “Αυτός ο τύπος, μέχρι το τέλος της μέρας, θα έχει προσληφθεί από τον Μπάιντεν για να αναλάβει το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας…” Ένας άλλος χρήστης σκέφτηκε τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών και έγραψε: “Αυτός είναι ένας μάγκας με μουστάκι με φόρεμα. Όχι “τρανς” άτομο. Σκεφτείτε πραγματικά πόσα κορίτσια θέλουν αυτή τη δουλειά στη Disney, αλλά την έδωσαν σε αυτόν για κάποιο λόγο”.

Getting a man in drag as your fairy godmother at Bibbidi Bobbidi is like getting on a plane and seeing a female pilot.

I’m sure you’ll get to your destination but it might be a bumpy ride. https://t.co/bxt3xNyB9T

— Peachy Keenan (@KeenanPeachy) May 31, 2023