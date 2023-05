Φεστιβάλ Καννών 2023 – Νάταλι Πόρτμαν: «Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν διαφορετικούς κανόνες»

Η Νάταλι Πόρτμαν, η διάσημη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, πήρε μια τολμηρή θέση ενάντια στα διπλά πρότυπα που επιβάλλονται στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η Πόρτμαν, εξέφρασε με ειλικρίνεια τις απόψεις της κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το τελευταίο της έργο, «May December», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ το Σάββατο. Συνοδευόμενη από τους συμπρωταγωνιστές της και τον σκηνοθέτη Τοντ Χέινς, η ηθοποιός τόνισε το κεντρικό θέμα της ταινίας, δηλώνοντας: «Όλη η ταινία έχει να κάνει τόσο πολύ με την ερμηνεία και τους διαφορετικούς ρόλους που παίζουμε σε διαφορετικά περιβάλλοντα, για διαφορετικούς ανθρώπους, ακόμα και για τον εαυτό μας». Επιπλέον, αποκάλυψε την προσωπική της περιέργεια και το ενδιαφέρον της για την εξερεύνηση αυτής της έννοιας.

Σε μια τολμηρή κίνηση, η Πόρτμαν χρησιμοποίησε το ίδιο το φεστιβάλ ως παράδειγμα για να καταδείξει την άποψή της, λέγοντας: «Αυτή η πτυχή, ακόμη και εδώ – οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους αναμένεται να συμπεριφερθούμε ως γυναίκες σε αυτό το φεστιβάλ, ακόμη και σε σύγκριση με τους άνδρες». Τόνισε την πίεση που ασκείται στις γυναίκες να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες προσδοκίες όσον αφορά την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους, εξηγώντας πώς αυτές οι προσδοκίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά και διαμορφώνουν την ταυτότητα του ατόμου μέσα στις κοινωνικές δομές.

