Απρόοπτα στον αέρα: Περιστέρι έπεσε στην κάμερα

Viral έχει γίνει στις ΗΠΑ το βίντεο με την αντίδραση μετεωρολόγου σε τηλεοπτικό σταθμό στη Φλόριντα όταν ένα περιστέρι έπεσε στην κάμερα που υπήρχε έξω από το στούντιο και μετέδιδε ζωντανή εικόνα στο φόντο ενώ ήταν σε εξέλιξη το δελτίο καιρού. Πρωταγωνίστρια στο βίντεο είναι η Τσέλσι Αμπρίζ από τον σταθμό NBC6, η οποία, όπως φαίνεται στο βίντεο, αναφώνησε «Θεέ μου, με τρόμαξε» όταν είδε το περιστέρι να μοιάζει σαν τέρας ενώ πλησίαζε στην κάμερα. Το βίντεο ανήρτησε στο Twitter η ίδια η μετεωρολόγος, η οποία με τον αρχικό τρόμο που ένιωσε στη συνέχεια γέλασε με την αντίδρασή της.

«Εγκέφαλος: Το πουλί θα πέσει πάνω σου! Πραγματικότητα: Είμαι στο στούντιο και αυτή είναι μια live κάμερα έξω» έγραψε η Άμπριζ στη λεζάντα του βίντεο.

Εξηγώντας την αντίδρασή της η μετεωρολόγος δήλωσε ότι «δεν περίμενα να εμφανιστεί το πουλί και από την δική μου οτπική γωνία ήταν σαν να επρόκειτο να προσγειωθεί στο κεφάλι μου. Ήταν αυθόρμητη αντίδραση το να σκύψω. Και μετά μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου σκέφτεσαι ¨είσαι στην τηλεόραση, συνέχισε, συνέχισε».

«Δεν περίμενα ότι θα ακολουθούσε τέτοια “έκρηξη”. Τα retweet και τα interactions στο Twitter είχαν πλάκα αλλά, ναι, ήταν γκάφα» παραδέχθηκε η μετεωρολόγος.

Brain: bird is going to land on you!

Reality: I’m in the studio and this is a live camera…🤦‍♀️😂 pic.twitter.com/uQmZhEAuqQ

— Chelsea Ambriz (@ChelseaAmbrizTV) May 22, 2023