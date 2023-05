Calvin Klein διαφήμιση 2023: Αντιδράσεις για την καμπάνια με τα εσώρουχα

Μετά από μια σειρά εταιρειών, όπως η Bud Light, η Adidas και η Target, ήρθε η σειρά της Calvin Klein να δεχθεί έντονα πυρά στα social media για μία καμπάνια στην οποία είχε χρησιμοποιήσει plus size μοντέλα. Πρόσφατα έκανε τον γύρο του διαδικτύου μια φωτογραφία από παλαιότερη καμπάνια για το Pride, που δείχνει έναν τρανς άνδρα και μια γυναίκα plus-size που φορούν εσώρουχα Calvin Klein. Στην εν λόγω φωτογραφία βλέπουμε έναν μαύρο τρανς άνδρα να στέκεται με τα πόδια σταυρωμένα και να φορά ένα αθλητικό σουτιέν χρώματος σκούρου γκρι, ένα σλιπ και ένα τζιν παντελόνι. Η γυναίκα στο πλευρό του είναι λευκή και φοράει ένα μπλε αθλητικό σουτιέν και ασορτί εσώρουχα, καθώς χαλαρώνει σε μια καρέκλα. Tα μοντέλα της φωτογράφισης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2022 ονομάζονται Jamilla και Bappie και είναι ζευγάρι.

«Έλον Μασκ παρακαλώ αγόρασε και σώσε τον Calvin Klein», «Δεν θα αγοράσω ποτέ ξανά άλλο αντικείμενο @CalvinKlein ποτέ. Και θα πετάξω όλα τα σκ…», «Η Calvin Klein ζηλεύει τις πωλήσεις της Bud Light», είναι μερικά από τα σχόλια.

Τα αρνητικά σχόλια συνεχίστηκαν: «Η Calvin Klein είναι μια εταιρεία που θέλει να σταματήσει να βγάζει χρήματα», «Δεν είμαι σίγουρος γιατί πρέπει να φτάσουν τόσο χαμηλά μόνο και μόνο για να επιβάλουν μια ιδεολογία που οι περισσότεροι δεν θέλουν καν», «Τα στελέχη είναι trans και εκμεταλλεύονται τη θέση τους. Το μόνο άλλο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ»,« Για όνομα του Θεού… τώρα πρέπει να πετάξω όλα τα εσώρουχά μου».

Embrace the noir aesthetic: Calvin Klein’s captivating campaign celebrates the art of feeling sexy, merging timeless elegance with uninhibited confidence. Under the dripping rain, I shall embrace every flaws and every inch of my body. pic.twitter.com/90eYBsJQbA

