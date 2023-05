Καθηγήτρια απείλησε δημοσιογράφο με ματσέτα: Σοκ στις ΗΠΑ:

Μια καθηγήτρια στις ΗΠΑ απείλησε δημοσιογράφο με ματσέτα και στη συνέχεια τον κυνήγησε στο δρόμο. Ένα ανησυχητικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που μια καθηγήτρια κολεγίου του Μανχάταν που κρατούσε μεγάλο μαχαίρι κυνηγούσε απειλητικά έναν δημοσιογράφο και έναν φωτογράφο της New York Post την Τρίτη. Ο βετεράνος ρεπόρτερ Ρέβεν Φέντον και ένας φωτογράφος είχαν μόλις βγει από την πολυκατοικία της Σελίν Ροντρίγκεζ στο Μπρόνξ. Η καθηγήτρια είχε στρέψει μια ματσέτα στον λαιμό του δημοσιογράφου στην είσοδο του σπιτιού της. O ρεπόρτερ της New York Post χτύπησε την πόρτα της για να την ρωτήσει σχετικά με ένα viral βίντεο στο οποίο βρίζει φοιτητές κατά των αμβλώσεων. Η Ροντρίγκεζ απαθανατίστηκε πριν κάποιες μέρες να εκτοξεύει βρισιές σε νεαρούς που έκαναν καμπάνια κατά των αμβλώσεων και είχαν στήσει ένα τραπέζι στο χώρο του κολεγίου. Πέταξε τα φυλλάδιά τους και τους κατηγόρησε ότι «πυροδοτούν» τους φοιτητές της.

Ο Φέντον, επισκέφθηκε το σπίτι της καθηγήτριας για να τη ρωτήσει σχετικά με το περιστατικό. Αυτή η συνάντηση βέβαια κατέληξε σε εφιάλτη για τον ρεπόρτερ και τον φωτογράφο που τον συνόδευε. Η καθηγήτρια καθώς άνοιξε την πόρτα, με μια ματσέτα στο χέρι απείλησε ότι θα σκοτώσει τον ρεπόρτερ. Αλλά δεν έμεινε εκεί. Στη συνέχεια η γυναίκα ακολούθησε τους δημοσιογράφους της New York Post στο δρόμο.

