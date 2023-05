Βινίσιους ρατσισμός: Κλείνει εξέδρα του «Μεστάγια»

Η νότια κερκίδα του γηπέδου «Μεστάγια» της Βαλένθια θα μείνει μερικώς κλειστή για 5 αγώνες, ενώ ο σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 45.000 ευρώ (49.536 δολάρια) μετά τη ρατσιστική επίθεση που υπέστη ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης στον αγώνα της Κυριακής (21/5) για την 36η αγωνιστιή της LaLiga, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης (23/5) η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF). Επτά άτομα συνελήφθησαν από την ισπανική αστυνομία νωρίτερα την Τρίτη (23/5), κατηγορούμενοι για διάφορα εγκλήματα μίσους κατά του Βινίσιους Τζούνιορ, συμπεριλαμβανομένων ρατσιστικών προσβολών που φέρονται να φώναξαν προς τον Βραζιλιάνο κατά τη διάρκεια του αγώνα της περασμένης Κυριακής (21/5) στο «Μεστάγια».

Το παιχνίδι διακόπηκε για 10 λεπτά καθώς ο Βραζιλιάνος επιθετικός υπέδειξε οπαδούς που επέδειξαν ρατσιστική συμπεριφορά απέναντί του. Στη συνέχεια ενεπλάκη σε καυγά με παίκτες της Βαλένθια, γεγονός που οδήγησε στην αποβολή του στο δεύτερο ημίχρονο. «Θεωρείται αποδεδειγμένο ότι υπήρξαν ρατσιστικές κραυγές εναντίον του Βινίσιους κατά τη διάρκεια του προαναφερθέντος αγώνα. Επιβάλλεται χρηματική ποινή 45.000 ευρώ στη Βαλένθια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού της RFEF.

Στο μεταξύ, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα τιμωρηθεί για την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στον αγώνα της περασμένης Κυριακής (21/5) με τη Βαλένθια στο «Μεστάγια», όπου (εκτός των άλλων) έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης και ρατσιστικής συμπεριφοράς από μερίδα οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία της Ισπανίας, αργά το βράδυ της Τρίτης (23/5). «Η επιτροπή διοργανώσεων της ισπανικής ομοσπονδίας (RFEF), θεωρεί πως η αξιολόγηση του διαιτητή για την συγκεκριμένη αποβολή, καθορίστηκε από την παράλειψη του συνόλου αυτών που έγιναν στο παιχνίδι, κάτι που επηρέασε τη διαιτητική απόφαση» ανέφερε η ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της και πρόσθεσε:

«Το γεγονός ότι ο διαιτητής δεν είχε πλήρη εικόνα για ένα καθοριστικό μέρος των γεγονότων (σ.σ. ρατσιστικές συμπεριφορές οπαδών), τον οδήγησε στο να λάβει μια αυθαίρετη απόφαση. Κι αυτό γιατί του ήταν αδύνατο να εκτιμήσει σωστά αυτό που συνέβη». Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Βινίσιους θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί από τον Κάρλο Αντσελότι στον αγώνα της Τετάρτης (24/5) με τη Ράγιο Βαγεκάνο για την 36η αγωνιστική της LaLiga.

It’s sad that racism is normal in La Liga.

Here are some players and especially fans that have no morals!

A Thread of some football players that were receiving racial slurs in La Liga throughout the years👇 pic.twitter.com/jZWXz9RqJC

— Omar Aref 🇦🇪 (@LosB1ancos_) May 23, 2023