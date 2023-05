Τροχαίο Βρετανία-έφηβοι: Δύο νεκροί στο Κάρντιφ

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Κάρντιφ στη Βρετανία μετά από το θάνατο δύο εφήβων σε τροχαίο. Αυτοκίνητα παραδόθηκαν στος φλόγες, έγινε ρίψη πυροτεχνημάτων και 12 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Φήμες, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται από την αστυνομία ανέφεραν ότι το τροχαίο ήταν αποτέλεσμα καταδίωξης των νεαρών από την αστυνομία. Όταν έπεσε η νύχτα εκατοντάδες κουκουλοφόροι βγήκαν στο δρόμο και άρχισε το… χάος. Οι κουκουλοφόροι άρχισαν να πετάνε πέτρες, τούβλα, κομμάτια τσιμέντων που είχαν σπάσει και φωτοβολίδες κατά των αστυνομικών.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν κατά των αστυνομικών στα επεισόδια στο Κάρντιφ της Ουαλίας ήταν και πόρτες, αλλά και μια λεκάνη τουαλέτας. Οι κουκουλοφόροι πετούσαν πέτρες με στόχο ακόμη σπίτια και μαγαζιά. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

Police have faced “large-scale disorder” following a “serious” traffic collision in Cardiff.

Officers were called to the scene of the crash in Ely just after 6pm on Monday, with rioters still on the streets nine hours later.

Read more: https://t.co/XN83KNsBbK pic.twitter.com/1ut1jN6KB0

