Πρώτη προπονήτρια κολύμβησης με Σύνδρομο Down στην Ελλάδα: Η Νάνσυ Διαπούλη εκπλήρωσες ένα από τα όνειρά της

Η Νάνσυ Διαπούλη είναι η πρώτη προπονήτρια κολύμβησης με Σύνδρομο Down! Μετράει νίκες και διακρίσεις και μεταφέρει το μήνυμα για ίσα δικαιώματα μέσα από τα Special Olympics Hellas . Πιο συγκεκριμένα, η Νάνσυ παρουσιάζει από το 2009 την Τελετή Αφής της Φλόγας ως πρέσβειρα των Special Olympics. Η αγάπη της για την κολύμβηση ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Έχει αρκετές διακρίσεις, με τελευταία τη συμμετοχή της στους Πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης που διεξήχθησαν στο Λουτράκι όπου κατέκτησε την 1η θέση στο ύπτιο. Σήμερα εκπληρώνει ένα ακόμα από τα όνειρά της. Γίνεται η πρώτη προπονήτρια κολύμβησης με Σύνδρομο Down.

Η κάμερα της ΕΡΤ μπήκε στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη και μίλησε με ενηλίκους με Σύνδρομο Down που ζουν ανεξάρτητοι σε δικά τους μικρά διαμερίσματα. Έχουν αυτονομηθεί και κάνουν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ανεξαρτητοποίησής τους. Οι ίδιοι, μας μιλούν για την καθημερινότητα μακριά από το πατρικό σπίτι, ενώ οι υπεύθυνοι αναφέρονται στις παράλληλες δράσεις αλλά και σε όλα εκείνα που πρέπει και μπορούν να γίνουν για τη στήριξη των ενηλίκων με Σύνδρομο Down σε μια ζωή με τις δικές τους επιλογές.