Νίκη ΝΔ – Εκλογές 2023: Συγχαρητήρια από το ΕΛΚ

Τα συγχαρητήρια προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για το θριαμβευτικό αποτέλεσμα στις εκλογές 2023 εκφράζει το ΕΛΚ μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

«Συγχαρητήρια στη Νέα Δημοκρατία για την επίτευξη ενός εξαιρετικού εκλογικού αποτελέσματος και την εξασφάλιση μιας νίκης την οποία άξιζε απόψε! Ο ελληνικός λαός μίλησε, επιλέγοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως εγγυητή της σταθερότητας και της ανάπτυξης» αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Congratulations to @neademokratia for achieving an outstanding electoral result and securing a well-deserved victory tonight! The Greek people have spoken, choosing @kmitsotakis as the guarantor of stability and growth. pic.twitter.com/8ePbeGpwDz

— EPP (@EPP) May 21, 2023