Μπλέικ Λάιβλι: Η αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της

Λίγο μετά τη γέννηση του 4ου παιδιού της, η Μπλέικ Λάιβλι γύρισε στα κινηματογραφικά σετ.

Η ηθοποιός που υποδέχτηκε πρόσφατα στον κόσμο ακόμα ένα παιδί με τον Ράιαν Ρέινολντς, θα υποδυθεί την πρωταγωνίστρια του best seller βιβλίου, «It ends with us» της Κούλεν Χούβερ, που πρόκειται να γίνει ταινία.

Blake Lively on the set of "It Ends With Us" in New Jersey. pic.twitter.com/Rk8JCI75qQ

— @21metgala (@21metgala) May 15, 2023