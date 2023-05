Τουρκία: Ιπτάμενος καναπές αναστάτωσε την Άγκυρα

Ισχυροί άνεμοι που έφτασαν έως και 80 χλμ/ώρα στην Τουρκία, σήκωσαν αντικείμενα στον αέρα, μεταξύ των οποίων και έναν μεγάλο καναπέ που πέρασε πάνω από σπίτια. Ο Ονούρ Καλμάζ, που τράβηξε το βίντεο, είπε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Demirören Haber Ajansı ότι κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό και ότι o καναπές έπεσε στον κήπο του. Στην Άγκυρα τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε μετά από την σφοδρή καταιγίδα, στέγες και παράθυρα από κτίρια ξηλώθηκαν, ξεριζώθηκαν δέντρα και παρασύρθηκαν από τον δυνατό αέρα.

Ο δήμαρχος της πόλης, Mανσούρ Γιαβάς, εξέδωσε προειδοποίηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καλώντας τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί μετά τους ισχυρούς ανέμους, ενώ προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος για ξαφνικές πλημμύρες.

