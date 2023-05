Σοκ στη Ρωσία: Άνδρας πήδηξε από μπαλκόνι

Ένας άνδρας στην πόλη Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας, πήδηξε από τον όγδοο όροφο κτιρίου χρησιμοποιώντας μια ομπρέλα και στον δρόμο για το νοσοκομείο, κατέληξε. Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη σήμερα Πέμπτη, 18 Μαΐου. Ο άνδρας μπροστά στα έντρομα μάτια των γειτόνων του άρπαξε μια ομπρέλα και βγήκε στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια έπεσε στο κενό .«Πριν πέσει, φώναζε δυνατά, ενοχλούσε τους πάντες. Φαινόταν ότι είχε πιει πολύ, ανέβηκε στο μπαλκόνι με την ομπρέλα και έπεσε κάτω», δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Atas.info. Οι γείτονες, πανικόβλητοι, κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο με τους διασώστες να προσπαθούν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, ο άνδρας δεν τα κατάφερε και πέθανε μέσα στο ασθενοφόρο ενώ βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από το νοσοκομείο. «Το θύμα ήταν 40 ετών. Έφερε τραύμα στο κεφάλι και είχε σπασμένο πόδι», δήλωσε μια πηγή στο Atas.info. «Η αστυνομία έλαβε αναφορά για το περιστατικό και οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο», σχολίασε το αστυνομικό τμήμα του Νοβοσιμπίρσκ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει αναλάβει να δει τί συνέβη και ο άνδρας προέβη στην μοιραία πράξη που του στοίχισε την ζωή.

In #Novosibirsk, a man jumped from the eighth floor using an umbrella instead of a parachute. On the way to the hospital, he died. pic.twitter.com/QQJaamq8uB

— NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2023