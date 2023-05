Adidas μαγιό 2023: Σάλος με τη διαφήμιση με μοντέλα άνδρες

Με τη νέα διαφημιστική εκστρατεία της, η Adidas έκανε τη διαφορά. Παρουσιάζοντας τη σειρά της Pride collection 2023 τόνισε ότι είναι “εμπνευσμένη από ένα ερωτικό γράμμα που έγραψε ο (σ.σ. queer Νοτιοαφρικανός designer) Rich Mnisi στον νεότερο εαυτό του”, χρησιμεύοντας ως “μια κραυγή για ενεργό συμμαχία για την ενδυνάμωση και την υπεράσπιση της κοινότητας LGBTQIA+”. Τίτλος της καμπάνιας είναι “Let Love be your Legacy” – “Άσε την Αγάπη να γίνει η Κληρονομιά σου”.

Στα κοινωνικά δίκτυα ωστόσο, η υποδοχή της καμπάνιας δεν ήταν από όλους θετική. Βλέπουμε μοντέλο να φορά γυναικείο πολύχρωμο μαγιό. Πρόκειται για το σχέδιο Pride Swimsuit, που στην Αμερική πωλείται προς 70 δολάρια. Το μοντέλο μοιάζει να είναι άνδρας, ενώ όπως παρατήρησαν χρήστες των κοινωνικών δικτύων είχε μια αξιοσημείωτη διόγκωση στην περιοχή του καβάλου. Ένα συνοδευτικό βίντεο στον ιστότοπο της Adidas δείχνει το μοντέλο να ξαπλώνει, με την κάμερα σε ένα σημείο να κάνει ζουμ για να αποκαλύψει ένα κομμάτι τρίχας στο στήθος που υψώνεται πάνω από το λαιμόκοψη. Δεν ήταν σαφές εάν το μοντέλο προσδιορίζεται ως άνδρας ή είναι τρανς.

