Έλον Μασκ – τηλεργασία: «Κατεβείτε από το άλογο με τις μαλ… περί εργασίας από το σπίτι»

Σε συνέντευξη που προβλήθηκε στο CNBC, ο Έλον Μασκ χαρακτήρισε την εξ αποστάσεως εργασία «ηθικά λάθος» και «μαλ…», υποστηρίζοντας ότι είναι άδικο για εκείνους που δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι. Ο Μασκ, ο οποίος απαγόρευσε την εργασία εξ αποστάσεως στο Twitter μετά την εξαγορά της εταιρείας, δεν έχει διστάσει να μοιραστεί την περιφρόνησή του για όσους δουλεύουν από το σπίτι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla υποστήριξε ακόμα ότι η εργασία εξ αποστάσεως είναι αντιπαραγωγική. «Πιστεύω ακράδαντα ότι οι άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί όταν βρίσκονται αυτοπροσώπως στον χώρο της εργασίας τους», δήλωσε στο CNBC.

Ο Μασκ επέβαλε αυστηρή πολιτική επιστροφής στο γραφείο για την Tesla τον Ιούνιο του 2022, προειδοποιώντας τους ότι θα έχαναν τη δουλειά τους αν αρνούνταν να το κάνουν. Οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να περνούν τουλάχιστον 40 ώρες στο γραφείο την εβδομάδα- οτιδήποτε λιγότερο θα θεωρούνταν «τηλεργασία». Μετά την εξαγορά του Twitter, ο Μασκ έθεσε την ίδια πολιτική, την ώρα που απέλυε πάνω από τα τρία τέταρτα του εργατικού δυναμικού.

«Κατεβείτε από το άλογο με τις μαλ… περί εργασίας από το σπίτι», είπε ο Μασκ. Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι επειδή οι άνθρωποι που παραδίδουν τρόφιμα και χτίζουν σπίτια δεν μπορούν να εργάζονται από το σπίτι, ούτε οι εργαζόμενοι σε γραφεία θα έπρεπε να εργάζονται, λέγοντας πως υπάρχει ηθικό θέμα. «Αν θέλετε να εργαστείτε στην Tesla, αν θέλετε να εργαστείτε στη SpaceX, αν θέλετε να εργαστείτε στο Twitter – πρέπει να έρχεστε στο γραφείο κάθε μέρα», ξεκαθάρισε.

"I'm a big believer that people are more productive when they're in person," Elon Musk said Tuesday on the work from home trend. "People should get off their goddamn moral high horse with their work-from-home b*******." https://t.co/W1BjwKobX8 pic.twitter.com/FWzVHtZFEH

— CNBC (@CNBC) May 16, 2023